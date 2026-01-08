Urs Lehmann, CEO de la Fédération internationale de ski (FIS) depuis près de 100 jours, déborde d'énergie. Dans une interview accordée à Keystone-ATS, l'ancien président de Swiss-Ski dévoile ses projets et ses ambitions pour la FIS.

Après avoir redressé la Fédération suisse, Urs Lehmann souhaite désormais remettre «le plus rapidement possible» la FIS, dont les structures sont selon lui obsolètes, sur les rails. Pour cela, l'Argovien de 56 ans travaille en étroite collaboration avec Johan Eliasch. En 2021, il avait été largement battu par le milliardaire suédo-britannique dans la course à la présidence de la FIS.

- En quittant Swiss-Ski, vous avez quitté un havre de paix et votre zone de confort pour développer le ski à l'échelle mondiale, comme l'indiquait l'annonce de votre départ. Cette tâche est-elle comparable à celle que vous avez accomplie chez Swiss-Ski?

«Oui. A mon arrivée, il n'y avait absolument aucune unité, certaines divisions étaient même en conflit et ne se parlaient pas. Il y avait néanmoins des gens qui n'étaient pas seulement contents que je commence à mettre de l'ordre. La situation financière était également mauvaise. Chez Swiss-Ski, il y avait beaucoup à faire à l'époque. Mon inspiration est maintenant d'atteindre un objectif similaire au niveau international.»

Processus de transformation

- Vous travaillez depuis près de 100 jours en tant que CEO de la FIS. Quelle est votre analyse de la fédération internationale?

«Nous sommes dans un processus de transformation qui a été lancé par le président (Johan Eliasch, ndlr). Il y a beaucoup de projets passionnants et innovants, mais aussi, bien sûr, des sujets difficiles. Mais c'est le cas dans toutes les entreprises.»

- Pouvez-vous aborder certains sujets plus concrètement?

«FIS-TV est un projet intéressant dans le cadre de ce processus de transformation. Nous ne voulons pas concurrencer les fournisseurs existants tels que la SSR-SRG et l'ORF, mais plutôt les compléter. L'objectif est de couvrir autant que possible toutes nos compétitions et tous nos sites à travers le monde, afin d'augmenter notre portée de manière générale. La transformation numérique est également un sujet passionnant.»

- Et ensuite?

«...nous recherchons par exemple de nouvelles formes de commercialisation. Les différents produits, si je peux appeler ainsi les dix disciplines de la FIS, sont également toujours un sujet d'actualité: du ski alpin au ski nordique en passant par le freestyle. A cela s'ajoutent des dossiers importants tels que la sécurité dans le ski alpin de compétition. Des avancées importantes ont été réalisées dans tous les domaines mentionnés. Il s'agit maintenant de poursuivre le développement, que ce soit au niveau conceptuel ou, dans certains cas, déjà au niveau de la mise en œuvre. Je trouve extrêmement passionnant de rejoindre l'équipe à un tel moment. Beaucoup a déjà été accompli, il s'agit maintenant de passer à la mise en œuvre.»

Pas assez d'évolution

- Mais cela ne sera pas facile avec les structures existantes...

«Fondamentalement, la FIS n'a pas suffisamment évolué lors de la phase précédente et sous l'ancien président jusqu'en 2021. Il n'y a pas eu de réforme, on est resté trop longtemps dans les anciennes positions. Cette stagnation a duré plusieurs années. En conséquence, Johan Eliasch a été élu en tant que personne plutôt extérieure (à l'été 2021), car on se disait: +Il faut enfin que quelque chose bouge.+ Mais la FIS a des structures historiques qui rendent parfois difficile d'aller de l'avant. Cela va jusqu'à l'enlisement.»

- Vous le dites vous-même: la FIS ne ressemble pas à une fédération dynamique. Est-ce là votre plus grand défi?

«Malheureusement, c'est ainsi: ceux qui veulent empêcher que quelque chose se réalise laissent un sujet être discuté dans l'un des innombrables comités ou groupes de travail de la FIS. C'est presque la garantie que cela ne sera jamais mis en œuvre. Le fait que nous ne puissions pas avancer assez rapidement, même sur des sujets importants, est un défi.»

- Avez-vous un exemple?

«La sécurité des athlètes. Après un accident mortel à l'entraînement (celui de l'Italien Matteo Franzoso à l'automne au Chili, ndlr), des discussions ont eu lieu à Sölden au sein du département de la FIS chargé de la santé des athlètes. Les mesures à prendre sont à peu près claires et certaines pourraient être élaborées d'ici au printemps. Mais avec la structure que nous avons à la FIS, tout est ensuite transmis aux comités compétents. Il faudra encore attendre jusqu'à deux ans avant que cela ne soit finalisé.»

- Une longue période...

«...très longue. En matière de sécurité, comme dans d'autres domaines, nous pouvons attendre près de trois ans avant de pouvoir changer quelque chose. Comment voulons-nous développer le ski dans ces conditions? Mais bien sûr, j'ai aussi mes idées dans ce domaine. Avec Johan, je vais essayer de faire passer ces idées à travers les structures existantes.»

Résistance au changement

- Vous parlez du prochain congrès en Serbie, n'est-ce pas?

«Exactement. Nous avons un plan clair. Mais même si beaucoup réclament un changement, il y aura de la résistance. C'est un phénomène bien connu: dès que l'on est concerné par le changement, on n'en veut soudainement plus. Mais le système doit nous donner les moyens de devenir plus efficaces, plus rapides et plus agiles. Les changements que tout le monde a réclamé doivent désormais être autorisés. C'est tout simplement indispensable. L'une de mes missions consiste à faire en sorte que l'on fasse confiance à la direction de la FIS et que celle-ci soit aux commandes et non pas simple passagère.»

- Quel sujet souhaitez-vous aborder le plus rapidement possible?

«Ca doit être le ski alpin. Les chiffres montrent que le ski alpin est la discipline qui génère le plus de valeur ajoutée. Le freestyle est le dernier-né, mais peut-être celui qui présente le plus grand potentiel. Quiconque adopte une approche entrepreneuriale, économique et stratégique doit d'abord faire passer sa rock star – dans notre cas, le ski alpin – au niveau supérieur.»

- Qu'est-ce que cela signifie?

«Nous voulons plus de courses par saison, pas moins. Ceux qui réclament moins de courses ne voient pas la situation dans son ensemble. Dans le ski de compétition, on s'entraîne pendant huit mois, mais on ne participe à des courses que pendant quatre mois. Ma vision – et je ne parle pas seulement du ski alpin – est que nous devenions plus internationaux. Le marché en croissance n'est certainement pas en Europe, mais en Asie et aux Etats-Unis.»

- Mais la Chine, par exemple, n'a pas de tradition alpine.

«C'est pourquoi nous devons également réfléchir à la possibilité de promouvoir plutôt le freestyle, le snowboard et le saut à ski féminin en Chine plutôt que le ski alpin. Dans ces disciplines, ils sont beaucoup plus avancés et ont déjà des athlètes de haut niveau, voire des stars. Il faut des événements et des stars de premier plan. C'est alors qu'on peut raconter une histoire.»

Le calendrier doit être développé

- Revenons au domaine alpin: pouvez-vous nous en dire plus sur vos projets?

«Nous devons continuer à développer le calendrier de la Coupe du monde. Il faut prolonger la saison. D'une part, la finale de la Coupe du monde doit être repoussée d'une semaine, d'autre part, la première partie de la saison doit être condensée. Après Sölden, il ne doit pas y avoir de trou de deux semaines sans course. Nous devons également répartir les courses dans les différentes disciplines de manière plus intelligente que cette saison, par exemple.»

- Que voulez-vous dire par là?

«La première course de vitesse féminine n'a eu lieu qu'à la mi-décembre cet hiver, après sept courses techniques. C'est tout simplement trop tard. Nous devons maintenir l'équilibre et commencer plus tôt avec la vitesse.»

- Une saison plus longue offrirait également une plus grande visibilité aux sponsors.

«C'est un point très important. Le simple fait qu'un sport soit passionnant ne suffit pas s'il ne l'est que pendant quatre mois. Dans l'idéal, nous devrions pouvoir raconter des histoires tout au long de l'année. Et la FIS nous offre de bonnes conditions pour cela. Sans avoir déjà la solution, je me demande: que faisons-nous avec l'hémisphère sud?»

- Vous pensez à des courses de Coupe du monde alpine en Argentine et en Nouvelle-Zélande?

«Pourquoi pas? De nombreuses nations s'entraînent déjà dans ces pays pendant l'été. Si l'Argentine ou d'autres pays trouvent les moyens financiers d'organiser une Coupe du monde de slalom chez eux, nous devrions sérieusement y réfléchir.»

Jusqu'à 50 courses

- A l'avenir, chaque course devrait-elle avoir la même valeur à vos yeux et souhaitez-vous que les athlètes participent si possible à toutes les courses de Coupe du monde?

«Ce sont deux éléments centraux de notre vision pour l'avenir. L'objectif est d'organiser environ 45 à 50 courses par saison pour les femmes et les hommes, s'il n'y a pas de grand événement. Lors des saisons avec des Championnats du monde ou des Jeux olympiques, il y en aurait légèrement moins. Nous devons abandonner l'idée que tout le monde doit participer à toutes les courses. Mais jusqu'à présent, le calendrier est conçu pour cela.»

- Quand l'avenir doit-il commencer pour vous?

«La saison 2027/2028 serait idéale. A cette époque, la finale de la Coupe du monde se déroulera pour la première fois un peu plus tard et il n'y aura pas de grand événement en février. Cela laissera de la place pour de nouvelles choses.»

- Pour finir, une question sur votre relation avec Johan Eliasch. Comment travaillez-vous avec lui au quotidien?

«La collaboration fonctionne bien. Nous sommes en contact régulier et nous nous téléphonons souvent plusieurs fois par jour. Les débuts sont prometteurs, mais cela ne fait que 100 jours. Nous verrons ce que nous aurons accompli dans six mois ou un an. Les mois à venir s'annoncent passionnants. Mais j'aimerais encore souligner une chose...»

-...laquelle?

«Ce qui compte, c'est toujours le sport et son développement, et non les personnes. Nous sommes tous au service du sport. Telle doit être notre mission.»

