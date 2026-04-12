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St-Moritz Lenz Hächler et Dania Allenbach sacrés en géant

ATS

12.4.2026 - 14:06

Lenz Hächler et Dania Allenbach se sont parés d'or dimanche en géant dans les championnats de Suisse à St-Moritz. Le grand espoir zougois avait déjà décroché un titre national en 2023, en slalom.

Les titres nationaux pour Hächler et Allenbach en géant (archives).
Les titres nationaux pour Hächler et Allenbach en géant (archives).
Keystone

Keystone-SDA

12.04.2026, 14:06

En tête après la manche initiale, Lenz Hächler (22 ans) a tenu le choc sur le second tracé pour devancer de 0''85 Reto Manser (2e). Federico Toscano a quant à lui cueilli le bronze dans une course à laquelle les stars suisses de la discipline Marco Odermatt, Loïc Meillard et Thomas Tumler n'ont pas participé.

Autre espoir, Dania Allenbach a pour sa part conquis son premier titre national dimanche dans les Grisons. La Bernoise de 19 ans a survolé les débats pour devancer de 2''03 sa dauphine Juliette Fournier. Simone Wild a pour sa part obtenu le bronze.

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