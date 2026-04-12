Lenz Hächler et Dania Allenbach se sont parés d'or dimanche en géant dans les championnats de Suisse à St-Moritz. Le grand espoir zougois avait déjà décroché un titre national en 2023, en slalom.

Les titres nationaux pour Hächler et Allenbach en géant (archives). Keystone

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En tête après la manche initiale, Lenz Hächler (22 ans) a tenu le choc sur le second tracé pour devancer de 0''85 Reto Manser (2e). Federico Toscano a quant à lui cueilli le bronze dans une course à laquelle les stars suisses de la discipline Marco Odermatt, Loïc Meillard et Thomas Tumler n'ont pas participé.

Autre espoir, Dania Allenbach a pour sa part conquis son premier titre national dimanche dans les Grisons. La Bernoise de 19 ans a survolé les débats pour devancer de 2''03 sa dauphine Juliette Fournier. Simone Wild a pour sa part obtenu le bronze.