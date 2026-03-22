Le Zougois Lenz Hächler est désormais assuré, deux courses avant la fin, de remporter le général de la Coupe d'Europe. Il pourra participer à toutes les épreuves de Coupe du monde l'hiver prochain.

Lenz Hächler est assuré de remporter le général de la Coupe d'Europe. ats

Keystone-SDA ATS

La saison dernière, Hächler avait terminé juste derrière le Norvégien Oscar Andreas Sandvik au général. Cette fois, sa 2e place en Super-G lors des finales de Saalbach lui a permis d'enlever le général de la Coupe d’Europe. A deux courses de la fin, le jeune homme de 22 ans compte 266 points d’avance sur le Norvégien Hans Grahl‐Madsen.

Les derniers Suisses à avoir remporté le général de la Coupe d’Europe avant Hächler sont le St‐Gallois Josua Mettler lors de la saison 2022/23, le Zurichois Gilles Roulin en 2016/17 et le Grison Thomas Tumler en 2013/14.

Lars Rösti a lui manqué de six points la 3e place nécessaire pour obtenir une place fixe en Coupe du monde dans sa discipline. Hächler a pour sa part disputé 13 courses de Coupe du monde, dont onze en géant. Il a pu s'élancer dans cette discipline cette saison parce qu'il avait remporté la discipline en Coupe d’Europe l’année dernière.