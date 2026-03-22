  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin Lenz Hächler remporte le général de la Coupe d’Europe

ATS

22.3.2026 - 10:51

Le Zougois Lenz Hächler est désormais assuré, deux courses avant la fin, de remporter le général de la Coupe d'Europe. Il pourra participer à toutes les épreuves de Coupe du monde l'hiver prochain.

Lenz Hächler est assuré de remporter le général de la Coupe d'Europe.
Lenz Hächler est assuré de remporter le général de la Coupe d'Europe.
ats

Keystone-SDA

22.03.2026, 10:51

La saison dernière, Hächler avait terminé juste derrière le Norvégien Oscar Andreas Sandvik au général. Cette fois, sa 2e place en Super-G lors des finales de Saalbach lui a permis d'enlever le général de la Coupe d’Europe. A deux courses de la fin, le jeune homme de 22 ans compte 266 points d’avance sur le Norvégien Hans Grahl‐Madsen.

Les derniers Suisses à avoir remporté le général de la Coupe d’Europe avant Hächler sont le St‐Gallois Josua Mettler lors de la saison 2022/23, le Zurichois Gilles Roulin en 2016/17 et le Grison Thomas Tumler en 2013/14.

Lars Rösti a lui manqué de six points la 3e place nécessaire pour obtenir une place fixe en Coupe du monde dans sa discipline. Hächler a pour sa part disputé 13 courses de Coupe du monde, dont onze en géant. Il a pu s'élancer dans cette discipline cette saison parce qu'il avait remporté la discipline en Coupe d’Europe l’année dernière.

Les plus lus

«Je suis content qu'il soit mort» : Trump réagit à la mort de son ancien procureur spécial
Télécabine d'Engelberg : le fabricant avait alerté, personne n'a agi
Suivez le super-G dames des finales en direct
Des -10° à +33° en quatre jours : une vague de chaleur historique embrase les États-Unis
Ultimatum : Trump menace de raser les infrastructures énergétiques iraniennes
«Tous les jours je me réveille avec cette horreur» : Bruxelles commémore ses attentats