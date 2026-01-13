  1. Clients Privés
Ski alpin Les Américaines illuminent Flachau, Rast échoue au pied du podium

Gregoire Galley

13.1.2026

Camille Rast (4e) et Wendy Holdener (5e) ont fini au pied du podium lors du slalom de Flachau. Les Américaines Mikaela Shiffrin et Paula Moltzan ont réalisé le doublé, alors que Katharina Truppe complète le podium.

Keystone-ATS

13.01.2026, 21:44

13.01.2026, 22:59

Tenante du titre en Autriche, Camille Rast n'a pas démérité. La Valaisanne, victorieuse à Kranjska Gora, a souffert d'un refroidissement ces derniers jours mais elle a donné tout ce qu'elle avait. La skieuse de Vétroz a repris un peu de temps à ses rivales, mais cela n'a pas suffi. Elle manque le podium pour deux centièmes.

«Lors de la deuxième manche, j’ai tout donné,a expliqué la Valaisanne sur SRF. Il y a eu quelques petites erreurs ici et là. Le podium était possible, mais cette 4e place reste un bon résultat. Ca me donne un peu plus faim pour la semaine prochaine. Quand tu finis 4e, tu as toujours envie de monter sur le podium. Et quand c’est aussi serré, ça me motive encore plus. Hier, j'ai passé toute la journée au lit, ce qui n'était pas la préparation idéale. En première manche, j’ai senti que j’étais bien partie, puis j'avais un peu moins d’énergie. Niveau santé, il y a toujours des hauts et des bas au cours d’une saison. En ce moment, c’est un petit creux, mais j'espère être à nouveau en pleine forme pour le reste de la saison.»

Derrière Rast, on retrouve Wendy Holdener qui continue d'être d'une grande régularité. Mais la Schwytzoise, 3e en Slovénie, a un peu de peine à donner ce petit truc en plus qui la faisait monter régulièrement sur la boîte par le passé.

Pour la victoire, qui d'autre que Mikaela Shiffrin? L'Américaine a enlevé sa 107e victoire en Coupe du monde, la 70e en slalom. Elle a en outre privé sa compatriote Paula Moltzan de son premier succès en Coupe du monde à bientôt 32 ans.

Au général, Shiffrin possède 170 points d'avance sur Rast. Et dans la discipline, l'Américaine compte 268 longueurs d'avance à trois courses de la fin.

Christen vers les JO

La belle histoire de ce slalom, c'est la 9e place d'Eliane Christen. 9e sur le premier tracé, l'Uranaise ne s'est pas désunie à l'occasion de son second passage. A l'attaque, celle qui fêtera ses 27 ans le 19 janvier, a validé son ticket pour les JO avec un deuxième résultat dans le top 10.

Deux autres représentantes de Swiss-Ski, les deux Aline, se sont illustrées. 20e à Semmering, Aline Höpli a marqué de bons points grâce à son 18e rang. Aline Danioth n'a pas réussi une bonne deuxième manche, mais elle a tout de même assuré quelques points, forte de sa 25e place.

Mélanie Meillard ne s'est pour sa part pas qualifiée pour la deuxième manche. La skieuse d'Hérémence s'est classée 31e à plus de quatre secondes.

