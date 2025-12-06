  1. Clients Privés
Tremblant L’heure de la confirmation pour Camille Rast en géant

ATS

6.12.2025 - 04:31

Les femmes disputeront déjà leurs troisième et quatrième géants dans cette Coupe du monde 2025/26 samedi et dimanche au Mont-Tremblant. Camille Rast sera le principal atout helvétique.

Camille Rast sera le principal atout suisse dans les géants du Mont-Tremblant.
Camille Rast sera le principal atout suisse dans les géants du Mont-Tremblant.
IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA

06.12.2025, 04:31

06.12.2025, 07:58

Victorieuse en ouverture de saison à Sölden et 2e à Copper Mountain le week-end passé, l'Autrichienne Julia Scheib devrait à nouveau jouer les premiers rôles sur la neige canadienne, tout comme la gagnante de Copper Mountain Alice Robinson. La reine du slalom Mikaela Shiffrin, qui vise son premier podium de l'hiver en géant, sera également à suivre de près.

Géant de Copper Mountain. La belle remontée de Camille Rast, Alice Robinson intouchable

Géant de Copper MountainLa belle remontée de Camille Rast, Alice Robinson intouchable

Côté suisse, en l'absence de Lara Gut-Behrami, les espoirs reposent avant tout sur les épaules de Camille Rast. La Valaisanne voudra confirmer sa belle 5e place obtenue dans la discipline à Copper Mountain. Wendy Holdener visera le top 15, alors que la jeune Fribourgeoise Sue Piller espère se hisser pour la première fois en deuxième manche sur le front de la Coupe du monde.

Sur le même thème

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, la reine du ski alpin. Plus de 100 victoires, 5 gros globes, 3 titres olympiques et une domination sans partage sur toutes les pistes du monde.

13.11.2025

