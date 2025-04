Plus encore que de participer aux JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février 2026), l'objectif de la no 1 mondiale du ski alpin Federica Brignone, gravement blessée à une jambe, est de «guérir complétement», a-t-elle déclaré mardi à Milan à sa sortie de l'hôpital.

Federica Brignone s’est gravement blessée à une jambe aux championnats d’Italie. KEYSTONE

AFP ATS

«Les JO, c'est une motivation, mais c'était déjà ma motivation avant ma blessure. C'est pour disputer les Jeux à la maison que je voulais poursuivre ma carrière», a expliqué devant la presse Brignone, victime d'une double fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche jeudi dernier lors des Championnats d'Italie.

«Je ne veux pas que cette blessure détruise mon parcours. Ce qui est important maintenant, c'est de guérir complètement, car je ne serai compétitive que lorsque ma jambe sera totalement guérie», a poursuivi la championne du monde 2025 de slalom géant, assise dans un fauteuil roulant.

«Prendre des risques à 100 à l'heure en descente, se battre pour des victoires et des médailles, tu ne peux le faire qu'en étant à 100%», a insisté «Fede». Cinq jours après son opération, Brignone, 34 ans, va débuter sa rééducation, sans savoir quand elle pourra remonter sur des skis.

«Je ne suis clairement pas quelqu'un qui abandonne»

«Je ne sais pas encore combien de temps prendra ma convalescence, les médecins non plus, nous allons travailler étape par étape. La prochaine, c'est la rééducation qui va commencer lundi, puis il y aura le scan de contrôle pour voir comme évolue la guérison de l'os», a-t-elle détaillé.

«Je vais me battre, je ne suis clairement pas quelqu'un qui abandonne, ce n'est pas dans ma nature», a souligné la skieuse du Val d'Aoste qui a signé dix victoires en Coupe du monde cet hiver pour s'adjuger le globe du général, et les globes de descente et de géant.

«Je pense que toutes les choses qui t'arrivent dans la vie peuvent être une source d'inspiration et une opportunité d'apprendre, pour chercher à devenir une meilleure personne et une meilleure athlète. Même si cette situation est difficile, il y aura de bonnes choses et des aspects positifs à en tirer», a-t-elle conclu.