«Continue à skier, mon chéri» Les mots déchirants de la mère et de la copine de Matteo Franzoso

Patrick Lämmle

24.9.2025

Les funérailles de Matteo Franzoso, décédé le 15 septembre, ont eu lieu mardi à Sestrières. La mère et la petite amie du jeune skieur italien lui ont adressé des adieux bouleversants.

L’Italien Matteo Franzoso a perdu la vie suite à un accident de ski à l’entraînement.
L’Italien Matteo Franzoso a perdu la vie suite à un accident de ski à l’entraînement.
IMAGO/Gruppo LiveMedia

Patrick Lämmle

24.09.2025, 15:14

24.09.2025, 15:15

Après une grave chute à l'entraînement au Chili, Matteo Franzoso est décédé le 15 septembre, un jour avant son 26e anniversaire. Une tragédie qui a profondément marqué le monde du ski alpin. Mardi avaient lieu les obsèques du skieur italien à Sestrières, dans une église trop petite pour accueillir toutes les personnes présentes, a rapporté «La Repubblica».

Lors de la cérémonie funéraire, la mère de Franzoso, Olga, a notamment pris la parole : «Continue à skier, mon chéri, ce que tu as toujours aimé faire depuis ton enfance. Au paradis, tes amis et tes fans t'attendent. Tu resteras toujours dans nos cœurs».

Franzoso rêvait déjà des Jeux olympiques quand il était enfant, raconte sa maman, qui a ajouté : «Tu es notre héros. Pour moi, tu as déjà gagné la descente olympique.» Elle espère également que sa mort n'aura pas été vaine et que son sport sera plus sûr à l'avenir, a lancé la mère endeuillée.

Décès de Matteo Franzoso. Le ski alpin italien tire la sonnette d’alarme et propose une solution

Décès de Matteo FranzosoLe ski alpin italien tire la sonnette d’alarme et propose une solution

«Je protégerai notre amour pour toujours»

Dans les heures qui ont suivi les funérailles, sa compagne Alice Vanni, profondément bouleversée, lui a également adressé un message d’amour sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle a ainsi publié une série de photos où l'on peut voir le couple heureux.

Vanni a accompagné ces clichés par un texte touchant : «La mort n'est rien. Je suis simplement passé de l'autre côté : comme si j'étais caché dans la pièce d'à côté. Je suis toujours moi et tu es toujours toi. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours». L'idée que son compagnon ne soit que dans la pièce d'à côté lui «coupe le souffle». Ce qui lui reste, c'est l'amour : «Je te protégerai et je protégerai notre amour aujourd'hui, demain et pour toujours. Ce fil rouge qui nous unit.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Décès de Matteo Franzoso. Christof Innerhofer quitte le Chili «anéanti», la FIS sort du silence

Décès de Matteo FranzosoChristof Innerhofer quitte le Chili «anéanti», la FIS sort du silence

