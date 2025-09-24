Les funérailles de Matteo Franzoso, décédé le 15 septembre, ont eu lieu mardi à Sestrières. La mère et la petite amie du jeune skieur italien lui ont adressé des adieux bouleversants.

L’Italien Matteo Franzoso a perdu la vie suite à un accident de ski à l’entraînement. IMAGO/Gruppo LiveMedia

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Après une grave chute à l'entraînement au Chili, Matteo Franzoso est décédé le 15 septembre, un jour avant son 26e anniversaire. Une tragédie qui a profondément marqué le monde du ski alpin. Mardi avaient lieu les obsèques du skieur italien à Sestrières, dans une église trop petite pour accueillir toutes les personnes présentes, a rapporté «La Repubblica».

A Sestriere i funerali di Matteo Franzoso, il grido della mamma: “Ora più sicurezza sugli sci” https://t.co/D91OXC6qKP — Repubblica Torino (@rep_torino) September 23, 2025

Lors de la cérémonie funéraire, la mère de Franzoso, Olga, a notamment pris la parole : «Continue à skier, mon chéri, ce que tu as toujours aimé faire depuis ton enfance. Au paradis, tes amis et tes fans t'attendent. Tu resteras toujours dans nos cœurs».

Franzoso rêvait déjà des Jeux olympiques quand il était enfant, raconte sa maman, qui a ajouté : «Tu es notre héros. Pour moi, tu as déjà gagné la descente olympique.» Elle espère également que sa mort n'aura pas été vaine et que son sport sera plus sûr à l'avenir, a lancé la mère endeuillée.

«Je protégerai notre amour pour toujours»

Dans les heures qui ont suivi les funérailles, sa compagne Alice Vanni, profondément bouleversée, lui a également adressé un message d’amour sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle a ainsi publié une série de photos où l'on peut voir le couple heureux.

Vanni a accompagné ces clichés par un texte touchant : «La mort n'est rien. Je suis simplement passé de l'autre côté : comme si j'étais caché dans la pièce d'à côté. Je suis toujours moi et tu es toujours toi. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours». L'idée que son compagnon ne soit que dans la pièce d'à côté lui «coupe le souffle». Ce qui lui reste, c'est l'amour : «Je te protégerai et je protégerai notre amour aujourd'hui, demain et pour toujours. Ce fil rouge qui nous unit.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).