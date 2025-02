«Les pires craintes confirmées» pour l’Autrichienne Ricarda Haaser

L'Autrichienne Ricarda Haaser, qui a chuté jeudi lors du super-G des Mondiaux de ski alpin à Saalbach, souffre d'une rupture du ligament croisé et du ménisque interne du genou droit, a annoncé la Fédération autrichienne (ÖSV) dans un communiqué.

Ricarda Haaser a chuté jeudi lors du super-G des Mondiaux de ski alpin à Saalbach. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

«Après une chute, la skieuse du Tyrol Ricarda Haaser a dû être transportée à l'hôpital pour des examens, où les pires craintes ont malheureusement été confirmées. Elle souffre d'une rupture du ligament croisé et du ménisque interne du genou droit», a expliqué l'ÖSV.

Partie avec le dossard no 3, la skieuse de 31 ans s'est mal réceptionnée sur un saut après un peu plus d'une minute de course. Les Mondiaux 2025 et la saison de Haaser, médaillée de bronze du combiné aux Championnats du monde il y a deux ans à Courchevel/Méribel, sont terminés, a précisé l'ÖSV.