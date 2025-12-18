  1. Clients Privés
Ski alpin 50e victoire : où placer Odermatt face à Stenmark et Hirscher ?

ATS

18.12.2025 - 16:51

Le Suisse Marco Odermatt, vainqueur de la première descente de Val Gardena, pointe avec 50 victoires désormais à la quatrième place ex-aequo du classement des meilleurs skieurs de l'histoire de la Coupe du monde.

Keystone-SDA

18.12.2025, 16:51

Descente de Val Gardena. Odermatt coiffe von Allmen et rejoint «La Bomba» au club des 50 victoires !

Descente de Val GardenaOdermatt coiffe von Allmen et rejoint «La Bomba» au club des 50 victoires !

Il a alors remporté 28 victoires en slalom géant, sa discipline de prédilection, 16 en super-G et six en descente.

Un coup d’œil global sur les classements masculins et mixtes des vainqueurs les plus prolifiques de l’histoire du ski alpin nous permet de situer le maestro nidwaldien par rapport aux légendes de ce sport. À 28 ans seulement, Odi peut se targuer d’appartenir déjà aux plus grands et peut espérer encore grimper dans ces classements dans les années à venir, s’il parvient, bien sûr, à rester à l’abri des blessures.

Les meilleurs skieurs de l'histoire en Coupe du monde

  • 1. Ingemar Stenmark (SWE) 86 victoires
  • 2. Marcel Hirscher (AUT) 67
  • 3. Hermann Maier (AUT) 54
  • 4. Alberto Tomba (ITA) 50
  • (*) Marco Odermatt (SUI) 50
  • 6. Marc Girardelli (LUX) 46
  • 7. Pirmin Zurbriggen (SUI) 41
  • 8. Benjamin Raich (AUT) 36
  • 9. Aksel-Lund Svindal (NOR) 36
  • 10. (*) Alexis Pinturault (FRA) 34
Les meilleurs skieurs et skieuses en Coupe du monde

  • 1. (*) Mikaela Shiffrin (USA) 105
  • 2. Ingemar Stenmark (SWE) 86
  • 3. (*) Lindsey Vonn (USA) 83
  • 4. Marcel Hirscher (AUT) 67
  • 5. Annemarie Pröll (AUT) 65
  • 6. Vreni Schneider (SUI) 56
  • 7. Alberto Tomba (ITA) 50
  • . (*) Marco Odermatt (SUI) 50
  • 9. (*) Lara Gut-Behrami (SUI) 48
  • 10. Marc Girardelli (LUX) 46
PS: les skieurs et skieuses précédés du signe (*) sont encore en activité

