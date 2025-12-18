Le Suisse Marco Odermatt, vainqueur de la première descente de Val Gardena, pointe avec 50 victoires désormais à la quatrième place ex-aequo du classement des meilleurs skieurs de l'histoire de la Coupe du monde.

Il a alors remporté 28 victoires en slalom géant, sa discipline de prédilection, 16 en super-G et six en descente.

Un coup d’œil global sur les classements masculins et mixtes des vainqueurs les plus prolifiques de l’histoire du ski alpin nous permet de situer le maestro nidwaldien par rapport aux légendes de ce sport. À 28 ans seulement, Odi peut se targuer d’appartenir déjà aux plus grands et peut espérer encore grimper dans ces classements dans les années à venir, s’il parvient, bien sûr, à rester à l’abri des blessures.

Les meilleurs skieurs de l'histoire en Coupe du monde 1. Ingemar Stenmark (SWE) 86 victoires

2. Marcel Hirscher (AUT) 67

3. Hermann Maier (AUT) 54

4. Alberto Tomba (ITA) 50

(*) Marco Odermatt (SUI) 50

6. Marc Girardelli (LUX) 46

7. Pirmin Zurbriggen (SUI) 41

8. Benjamin Raich (AUT) 36

9. Aksel-Lund Svindal (NOR) 36

10. (*) Alexis Pinturault (FRA) 34 Montre plus

Les meilleurs skieurs et skieuses en Coupe du monde 1. (*) Mikaela Shiffrin (USA) 105

2. Ingemar Stenmark (SWE) 86

3. (*) Lindsey Vonn (USA) 83

4. Marcel Hirscher (AUT) 67

5. Annemarie Pröll (AUT) 65

6. Vreni Schneider (SUI) 56

7. Alberto Tomba (ITA) 50

. (*) Marco Odermatt (SUI) 50

9. (*) Lara Gut-Behrami (SUI) 48

10. Marc Girardelli (LUX) 46 Montre plus

PS: les skieurs et skieuses précédés du signe (*) sont encore en activité