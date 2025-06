La Fédération Internationale de Ski (FIS) a pris une mesure forte lors de son congrès à Genève: une augmentation du prize money dans toutes les disciplines de 20 %.

La FIS participera à la hauteur de 10 % à cette augmentation. Les 10 autres seront attribués au «bon vouloir» des organisateurs locaux. «Cet effort que nous consentons est un pas important dans la bonne direction, se félicite le président de la FIS Johan Eliasch. Mais le chemin est encore long.»

Ski alpin : des changements au calendrier

Par ailleurs, la FIS a officialisé les calendriers de la saison prochaine. Des changements ont été apportés en ski alpin en ce qui concerne les épreuves de vitesse. Il y aura une descente de plus à Beaver Creek, un Super-G de plus à Livigno et une descente à la place d'un Super-G à Crans-Montana.

