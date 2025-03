Le scandale de manipulation présumée des combinaisons modifiées illégalement par les sauteurs norvégiens lors des championnats du monde de Trondheim passe à la vitesse supérieure. La FIS a ouvert une commission d'enquête.

Marius Lindvik dans les airs KEYSTONE

Le scandale a éclaté samedi où trois Norvégiens avaient été disqualifiés après le saut du grand tremplin. Le champion du monde du tremplin normal Marius Lindvik a été disqualifié et s’est vu retirer sa médaille d'argent. Son compatriote Johann André Forfang, alors 5e, a également été exclu.

Des craintes de tricherie systématique de la part de l'équipe norvégienne ont alors ébranlé la famille du saut à ski.

Soupçon de manipulation illégale

«Le Bureau indépendant d’éthique et de conformité de la FIS enquête désormais sur un soupçon de manipulation illégale de l'équipement par l'équipe norvégienne», a indiqué la FIS dans un communiqué. Il s'agit d'examiner de plus près les circonstances des disqualifications des deux sauteurs, Lindvik et Johann André Forfang, ainsi que du spécialiste du combiné Jörgen Graabak, qui avait été exclu de la compétition vendredi en raison d'une fixation illégale.

Le département veut également enquêter sur les circonstances dans lesquelles le matériel des athlètes a été présenté aux contrôles de la FIS.

L'Autriche, la Slovénie et la Pologne avaient déposé une plainte auprès de la FIS après la diffusion de plusieurs vidéos secrètes enregistrées dans l'atelier de confection de combinaisons des Norvégiens. Selon de nombreux experts, ces vidéos montrent que des combinaisons de l'équipe norvégienne ont été manipulées la nuit en présence de l'entraîneur-chef Magnus Brevig.