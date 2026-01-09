  1. Clients Privés
Interview «Les skieurs devront peut-être faire grève» - Un ancien champion alerte !

Grégoire Galley, à Adelboden

9.1.2026

Ancien champion de slalom, le Français Sébastien Amiez tire la sonnette d’alarme. À l’heure où la sécurité des skieurs fait débat, le vice-champion olympique appelle la FIS et les fédérations à agir, évoquant même la possibilité d’une grève. Avant Adelboden, le Savoyard de 53 ans a pris le temps de répondre aux questions de blue Sport.

Sébastien Amiez a fait les beaux jours du ski français entre la fin des années 1990 et le début des années 2000.
Sébastien Amiez a fait les beaux jours du ski français entre la fin des années 1990 et le début des années 2000.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Grégoire Galley, à Adelboden

09.01.2026, 09:00

Sébastien Amiez, le début de l’hiver a été marqué par de nombreux débats concernant la sécurité des athlètes lors des entraînements. Quel est votre point de vue à ce sujet ?

«J’estime que c'est un vrai problème sur lequel il faut se pencher. Je pense que la Fédération internationale de ski (FIS) et les différentes fédérations ne mettent pas les moyens nécessaires pour que les skieurs puissent s’entraîner avec le maximum de sécurité. Par exemple, la station de Zermatt ne voulait pas seulement organiser une étape de la Coupe du monde mais aussi mettre en place une piste de référence pour s’entraîner.»

Sécurité dans le ski alpin. «C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

Sécurité dans le ski alpin«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

«Pour moi, il faut aller dans ce sens et créer des zones d’entraînement pour les disciplines de vitesse où la sécurité des athlètes est assurée avec des protections efficaces autour de la piste et la présence de médecins et d’un hélicoptère pour évacuer les éventuels blessés. Mais pour créer cela, il est nécessaire que les fédérations se mettent en adéquation avec la FIS afin de chapeauter un roulement de sessions d’entrainement dans ces zones.»

«En 2026, on ne peut plus prendre les athlètes en otage. De ce fait, si rien ne bouge, ils doivent arrêter de parler chacun de leur côté et plutôt s’unir pour changer la donne. Dans beaucoup de sports professionnels, il y a eu des grèves. Peut-être que les skieurs devront en arriver là afin que les instances prennent une vraie décision forte.»

Après l’accident mortel de Franzoso. «Jusqu’à deux ans» d’attente pour renforcer la sécurité des skieurs !

Après l’accident mortel de Franzoso«Jusqu’à deux ans» d’attente pour renforcer la sécurité des skieurs !

A l’aube de ce mois de janvier très chargé pour les slalomeurs, quels sont les athlètes qui vous ont le plus impressionné dans cette discipline depuis le commencement de l’hiver ?

«Depuis le début de la saison, les centièmes coûtent très chers en slalom. Il y a vraiment une grosse densité de skieurs capables de gagner dans cette discipline. Cela donne un formidable spectacle à regarder. Les athlètes sont obligés de ne rien lâcher et de se livrer complètement lors de chaque épreuve. Même s’il est difficile de citer un nom en particulier, je trouve tout de même le jeune finlandais Eduard Hallberg (22 ans) très fort depuis quelques mois.»

«La concurrence est très rude en slalom»

Sébastien Amiez

Vice-champion olympique de slalom

Comment jugez-vous le début de saison des slalomeurs suisses ?

«La tendance est un peu à la baisse dans le camp helvétique dans cette discipline. Loïc Meillard et Tanguy Nef font le boulot. En revanche, les autres slalomeurs sont dans le dur. Je dirais qu’il manque aujourd’hui des jeunes pour prendre la relève de cette génération dorée. Les coaches travaillent consciencieusement et ce renouveau va bien finir par arriver. Cependant, il n’y a pas le feu dans la maison suisse.»

Evoquons maintenant le slalom d’Adelboden. Quelle est la recette pour dompter cette piste du Chuenisbärgli ?

«Adelboden n’est pas la piste la plus aisée de la Coupe du monde. Le haut du parcours est vraiment compliqué car il faut y aller à fond et bien absorber les mouvements de terrain pour ne pas perdre trop de temps sur le plat au milieu du parcours. Puis, il y a ce célèbre mur final qui est difficile à expliquer si l’on n’est jamais allé au sommet. En résumé, c’est une magnifique classique qui se termine en plus dans ce chaudron avec tous les supporters suisses qui montrent qu’ils sont bien présents.»

Vous aviez pronostiqué un triplé tricolore pour le slalom de mercredi dernier à Madonna di Campiglio. Même chose pour Adelboden ?

«Quand j’ai dit cela avant la course, des gens ont certainement dû sourire. Pourtant, Clément Noël (1er) et Paco Rassat (3e) sont montés sur la «boîte» en Italie donc maintenant je ne rougis plus en faisant de tels pronostics. La France a de très bons skieurs avec Clément Noël, Paco Rassat ou encore mon fils Steven. Le premier nommé propose d’ailleurs un bon ski fluide et libéré car il a moins de soucis de dos qu’en début de saison.»

«Cependant, comme je l’ai dit auparavant, la concurrence est très rude en slalom. Les Norvégiens ont, par exemple, une équipe très forte. Certains skieurs ont aussi eu des désillusions sur cette piste. Cela peut laisser parfois des traces.»

Slalom de Madonna. Clément Noël l'emporte, le podium devra encore attendre pour Tanguy Nef

Slalom de MadonnaClément Noël l'emporte, le podium devra encore attendre pour Tanguy Nef

Pour conclure, projetons-nous aux Jeux olympiques de Milan-Cortina qui auront lieu dans un mois. En 2002, aux JO de Salt Lake City, vous aviez réussi à vous transcender le jour-J. Comment parvient-on à faire cela ?

«Quand je suis arrivé à Salt Lake City, je savais que mon heure pouvait arriver. Depuis le début du mois de janvier, je montais en puissance dans la mesure où je réussissais de bons chronos. Cela m’a procuré de la confiance avant les JO.»

«Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée à l’issue de la première manche, je me suis dit que j’allais repartir bredouille de mes troisièmes JO. Puis, beaucoup de skieurs sont passés derrière moi et j’ai réussi à «switcher» dans ma tête en me persuadant que tout était possible sur le second tracé.»

«Et quand j’ai vu la seconde manche qui semblait avoir été piquetée pour moi, j’ai dit à mon technicien d’aller me chercher une paire de skis quasiment neuve. Grâce aussi à un peu de chance, ce coup de poker a été gagnant. Certes, j’ai été battu par Jean-Pierre Vidal mais réaliser un doublé français aux JO, cela a été incroyable. Avec la Marseillaise à la fin, j’ai fêté cette médaille d’argent comme un titre olympique. Finalement, cela a été l’aboutissement de ma carrière.»

«Même si c’est facile à dire aujourd’hui, je pense qu’il faut se convaincre que tout est possible sur une course d’un jour comme aux JO, surtout en slalom où il y a deux manches. Il est aussi nécessaire de se persuader qu’on court pour la médaille et non pas seulement pour participer à des joutes olympiques.»

