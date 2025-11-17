Les slalomeurs et slalomeuses suisses ont raté leur entame de saison à Levi. Habitués à jouer les premiers rôles, Loïc Meillard, Camille Rast et Cie ont eu droit à une piqûre de rappel sans frais à moins de trois mois des JO de Milan-Cortina.

Daniel Yule a terminé 22e dimanche à Levi. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Pascal Vogel ATS

Les images de samedi et de dimanche se ressemblaient. Les Suisses ont tous secoué la tête après avoir franchi la ligne d'arrivée. A Levi, la 8e place de Wendy Holdener samedi constitue le seul top 10 du week-end.

D'autres ont brillé, à l'image de la démonstration de Mikaela Shiffrin ou du succès historique du Néo-Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Des nations comme l'Albanie ou la Finlande sont même parvenues à placer l'un des leurs sur le podium. Pas la Suisse, berceau des deux champions du monde en titre.

«Il manque de la volonté et de la largeur»

L'échec collectif est même historique chez les messieurs, où la Suisse n'a pas placé de skieur parmi les dix meilleurs pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde 2021/22 à Courchevel/Méribel.

«C'est le sport, le slalom est une drôle de discipline», a lâché Tanguy Nef, hors du top 20 dimanche après avoir terminé 5e un an plus tôt à Levi. Le fait est que dans aucune autre discipline la densité des performances n'est aussi élevée qu'en slalom, auquel se consacrent exclusivement de nombreux spécialistes. La moindre petite erreur se paye par ailleurs cash, d'autant plus sur un parcours relativement peu sélectif comme celui de Levi.

L'avenir dira si ce début de saison n'était qu'un faux pas ou si les mauvais résultats se poursuivront tout au long de cette saison olympique. Ce week-end a été une piqûre de rappel, a souligné le consultant de la SRF Didier Plaschy, situant les problèmes à différents niveaux. Alors que chez les femmes, il manque «la volonté de prendre des risques, chez les hommes, il manque la largeur».

Levi, un terrain hostile

L'hiver dernier, Camille Rast et Wendy Holdener, qui ont signé le doublé aux Mondiaux 2025, ont cumulé six podiums avec deux victoires pour la Valaisanne. Chez les hommes, le champion du monde Loïc Meillard a obtenu les cinq podiums décrochés par l'équipe de Suisse sur le front de la Coupe du monde.

Si les figures de proue connaissent un jour sans ou ne sont pas en pleine possession de leurs moyens, comme Camille Rast qui se bat avec des problèmes de hanche, d'autres doivent prendre le relais. Ce ne fut pas le cas ce week-end, Mélanie Meillard (22e) et Tanguy Nef (21e) ne répondant notamment pas aux attentes.

Mais du côté de Swiss-Ski, on sait parfaitement que Levi est en général un terrain de jeu hostile pour ses skieurs et skieuses. Aucun Helvète n'est ainsi encore monté sur la plus haute marche du podium en Laponie, où la Suisse n'a obtenu que 7 podiums en 38 courses.

«La forme du jour est décisive»

Le week-end prochain, les slalomeurs seront à Gurgl, où les attend un profil de piste plus adapté aux capacités des Suisses. Il est bien possible que le vent tourne tout au fond de l'Ötztal et que l'on voie à nouveau des images de Suisses en liesse. Après tout, en slalom, on passe très vite d'un extrême à l'autre, comme le rappelle Didier Plaschy: «A ce niveau, la forme du jour est décisive.»