Ski alpin Les slalomeuses entrent en scène à Levi

ATS

15.11.2025 - 04:00

Trois semaines après l'ouverture à Sölden, la Coupe du monde fait halte à Levi pour les premiers slaloms de la saison. Les dames vont en découdre samedi, avec une première manche dès 10h.

Camille Rast et ses rivales sont en lice en slalom samedi à Levi.
Camille Rast et ses rivales sont en lice en slalom samedi à Levi.
Keystone

Keystone-SDA

15.11.2025, 04:00

15.11.2025, 07:39

Les Suissesses espèrent jouer les premiers rôles cet hiver dans la discipline. Sacrée championne du monde il y a neuf mois, Camille Rast est forcément attendue au tournant, mais la Valaisanne souffre de douleurs à la hanche depuis une chute à Sestrières en février.

Sa dauphine des Mondiaux 2025 Wendy Holdener a, elle, vécu une préparation sans pépin physique. La Schwytzoise est donc en pleine possession de ses moyens à l'heure d'entamer la saison, ce qui n'était pas le cas les deux dernières années. Elle veut très vite faire oublier sa triste 30e place en géant à Sölden.

Troisième meilleure Suissesse sur le virage court, Mélanie Meillard veut pour sa part confirmer son excellent exercice 2024/25. La skieuse d'Hérémence, qui se concentre désormais à 100% sur le slalom, avait décroché huit top 8 en dix slaloms disputés dans la Coupe du monde 2024/25.

En l'absence de Petra Vlhova, toujours blessée, la lutte pour le Globe de cristal de la spécialité s'annonce ouverte. Tenante du trophée, la Croate Zrinka Ljutic a les moyens de doubler la mise. Mais la reine Mikaela Shiffrin part tout de même avec les faveurs du pronostic.

