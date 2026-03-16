Les stars et une surprise : les Suisses qualifiés pour les finales en Norvège

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Ski alpin Les Suisses et Suissesses qualifiés pour les finales en Norvège

Clara Francey

16.3.2026

La saison de ski alpin touche à sa fin. Les stations de Kvitfjell et Hafjell accueillent dès samedi les finales de la Coupe du monde. Découvrez les douze Suisses et neuf Suissesses qui seront en piste en Norvège.

Franjo von Allmen, Marco Odermatt et Alexis Monney aux finales l'année dernière.
Franjo von Allmen, Marco Odermatt et Alexis Monney aux finales l'année dernière.
KEYSTONE

Rédaction blue Sport

16.03.2026, 12:00

Après ce dernier week-end de la saison «régulière» de ski alpin - Courchevel pour les hommes et Åre pour les femmes - place aux finales de la Coupe du monde, prévues en Norvège du 21 au 25 mars. La station de Kvitfjell accueillera les épreuves de vitesse, tandis qu'Hafjell sera le théâtre des épreuves techniques. Vingt et un Suisses seront au départ de ces courses, réservées aux 25 meilleurs de chaque discipline.

Cinq globes sont encore en jeu : chez les femmes, le Gros globe ainsi que ceux de la descente et du super-G ; chez les hommes, les petits globes du slalom et du géant.

Courchevel. Pas de super-G sur l'Éclipse, Marco Odermatt remporte le globe

CourchevelPas de super-G sur l'Éclipse, Marco Odermatt remporte le globe

Voici la liste des skieurs et skieuses qui représenteront la Suisse aux finales de Lillehammer :

HOMMES

  • Descente : Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Stefan Rogentin, Justin Murisier et Alessio Miggiano.
  • Super-G : Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Stefan Rogentin et Alexis Monney.
  • Géant : Marco Odermatt, Loïc Meillard, Luca Aerni et Thomas Tumler.
  • Slalom : Loïc Meillard, Tanguy Nef et Daniel Yule.
  • Note : outre les 25 premiers au classement de la Coupe du monde pour chaque spécialité, le Valaisan de 20 ans Giuliano Fux est qualifié en tant que champion du monde juniors de slalom. Niels Hintermann avait décroché son ticket en descente, mais ayant annoncé sa retraite à Courchevel, il ne se rendra pas à Kvitfjell où sont programmées les épreuves de vitesse.
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FEMMES

  • Descente : Corinne Suter, Malorie Blanc, Janine Schmitt et Jasmine Flury.
  • Super-G : Malorie Blanc et Corinne Suter.
  • Géant : Camille Rast, Vanessa Kasper et Wendy Holdener.
  • Slalom : Camille Rast, Wendy Holdener, Eliane Christen et Mélanie Meillard.
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