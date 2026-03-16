Les stars et une surprise : les Suisses qualifiés pour les finales en Norvège

La saison de ski alpin touche à sa fin. Les stations de Kvitfjell et Hafjell accueillent dès samedi les finales de la Coupe du monde. Découvrez les douze Suisses et neuf Suissesses qui seront en piste en Norvège.

Franjo von Allmen, Marco Odermatt et Alexis Monney aux finales l'année dernière. KEYSTONE

Rédaction blue Sport Clara Francey

Après ce dernier week-end de la saison «régulière» de ski alpin - Courchevel pour les hommes et Åre pour les femmes - place aux finales de la Coupe du monde, prévues en Norvège du 21 au 25 mars. La station de Kvitfjell accueillera les épreuves de vitesse, tandis qu'Hafjell sera le théâtre des épreuves techniques. Vingt et un Suisses seront au départ de ces courses, réservées aux 25 meilleurs de chaque discipline.

Cinq globes sont encore en jeu : chez les femmes, le Gros globe ainsi que ceux de la descente et du super-G ; chez les hommes, les petits globes du slalom et du géant.

Voici la liste des skieurs et skieuses qui représenteront la Suisse aux finales de Lillehammer :