La Suède a remporté le relais féminin en fond (4x7,5 km) des Mondiaux de Trondheim vendredi devant la Norvège et l'Allemagne. Les Suissesses ont terminé à une bonne cinquième place.

Anja Weber et les Suissesses ont pris la 5e place du relais des Mondiaux. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Si la Norvège de Johannes Klaebo archidomine ces championnats du monde à domicile chez les hommes (cinq titres sur cinq pour l'instant), ce sont bien les Suédoises les plus fortes chez les femmes (cinq sur cinq également).

Emmené par Jonna Sundling, sacrée en sprint individuel et par équipes, et Ebba Andersson, médaillée d'or sur le 10 km et le skiathlon, le quatuor suédois a pris le meilleur sur la Norvège. Kristin Fosnaes a fait durer le suspense en s'accrochant à Sundling jusque dans la dernière ligne droite, mais la spécialiste du sprint n'a pas craqué pour offrir l'or aux Suédoises.

Cinquièmes à 3'19''30, Anja Weber, Nadja et Marina Kälin et Nadine Fähndrich ont réalisé une bonne course. Elles ont notamment devancé les Etats-Unis de Jessie Diggins.