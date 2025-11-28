  1. Clients Privés
Géant de Copper Mountain Les Suisses font la grimace face à un récital autrichien

Nicolas Larchevêque

28.11.2025

Les Suisses ont déçu au géant de Copper Mountain. Thomas Tumler a fini 9e, première victoire en Coupe du monde pour Stefan Brennsteiner.

Keystone-ATS

28.11.2025, 21:59

28.11.2025, 22:33

La soupe à la grimace dans les rangs helvétiques. Il faut en effet remonter à Sölden en 2024 pour retrouver un podium en géant sans un athlète suisse dessus. On imaginait que Thomas Tumler, 3e de la première manche, allait poursuivre son histoire d'amour avec la neige américaine. Le Grison compte en effet un succès à Beaver Creek, une 3e place au même endroit et deux 4es places à Palisades Tahoe et à Aspen.

Loïc Meillard a fait une première manche moyenne pour ses standards en se retrouvant 7e à environ une seconde de la tête, mais le Valaisan d'origine neuchâteloise a raté son deuxième passage. Les conseils des coaches étaient de prendre toutes les portes sur la taille du ski avec une visibilité au sol pas folichonne, mais le skieur d'Hérémence n'a visiblement pas pu appliquer ces conseils. Il a donc terminé au 18e rang, juste devant Luca Aerni, 22e en matinée et 19e au final.

Oderm-out

Et Marco Odermatt? Eh bien il n'y aura pas eu de 3 sur 3 pour le Nidwaldien après ses succès à Sölden et hier en Super-G. Le meilleur skieur du monde a chuté en première manche sur un intérieur en se montrant très agressif et alors qu'il comptait 0''37 d'avance sur la concurrence.

«Une faute classique sur le ski intérieur, typique sur ce type de neige, a déclaré Odermatt au micro de SRF. C'est dommage, cela ne m'arrive jamais à l'entraînement.» Le Nidwaldien peut se consoler en se disant qu'il aura davantage de temps de récupération avant les épreuves de Beaver Creek. Fadri Janutin (33e), Sandro Zurbrügg (44e) et Livio Simonet (45e), n'ont eux pas passé le cut du premier tracé.

Géant de Copper Mountain. Marco Odermatt part à la faute ! «Cela ne m'arrive jamais...»

Géant de Copper MountainMarco Odermatt part à la faute ! «Cela ne m'arrive jamais...»

Pour la victoire, c'est du côté de l'Autriche qu'il faut se tourner avec le premier succès en Coupe du monde pour Stefan Brennsteiner. Le coureur de 34 ans n'a pas tremblé en seconde manche pour s'imposer avec 0''95 d'avance sur Henrik Kristoffersen. Le podium est complété par Filip Zubcic.

