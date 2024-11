Les championnats d'Europe débutent samedi à Lohja, en Finlande. Une fois encore, les Suisses nourrissent de grandes ambitions chez les dames, mais aussi côté masculin.

Chez les messieurs, c'est le CC Genève qui défendra les couleurs suisses. KEYSTONE

ATS

Le CC Aarau de la skip Silvana Trinzoni remet sa couronne européenne en jeu, après avoir décroché l'or voici un an à Aberdeen. L'équipe a aussi déjà été quatre fois championne du monde et a donc l'expérience des grands rendez-vous. Il ne lui manque qu'une médaille olympique: en 2022 à Pékin, les Suissesses avaient dû se contenter du 4e rang après avoir fini en tête du Round Robin.

Silvana Tirinzoni est à la tête d'un quatuor qui se complète très bien. Comme le dit Alina Pätz, qui a par le passé été skip elle-même dans une autre équipe, «Silvana est très forte sur le plan stratégique, et moi sur la dernière pierre. Mais on a toujours besoin des quatre joueuses. On a la chance d'avoir deux très bons éléments à nos côtés.»

Sacrifices

Silvana Tirinzoni complète: «Ce n'est pas évident de trouver quatre joueuses prêtes à faire les mêmes sacrifices. C'est le plus grand obstacle. On ne vit pas bien du curling, on doit beaucoup voyager. L'importance des pierres des filles en position 1 et 2 est parfois sous-estimée. Elles sont souvent moins spectaculaires, mais elles n'en sont pas moins importantes.»

Ces postes sont assumés par Selina Witschonke (1) et Carole Howald (2), qui ont inversé leur rôle par rapport à l'an passé. L'objectif est d'avoir un team encore plus fort sur la route menant aux JO 2026 à Milan et Cortina d'Ampezzo.

En bonne forme physique

Le CC Aarau fait beaucoup de choses mieux que ses rivales. «Nous sommes très fortes dans le balayage. Dans le domaine tactique, nous sommes meilleures que beaucoup d'autres», explique Silvana Tirinzoni. Alina Pätz ajoute que l'équipe travaille très fort, aussi en dehors de la glace avec des entraînements en salle de musculation. «Etre en très bonne forme physique est déterminant», précise-t-elle.

En Finlande, les Argoviennes viseront une place sur le podium. «Une médaille est l'objectif. Mais d'autres équipes ont des attentes similaires», dixit Alina Pätz.

Une déception à digérer

Chez les messieurs, c'est le CC Genève qui défendra les couleurs suisses. Le quatuor composé de Pablo Lachat, Sven Michel, le skip Yannick Schwaller et Benoît Schwarz a ramené une médaille lors de ses deux premiers championnats d'Europe (argent en 2022, bronze en 2023).

Il s'agira néanmoins de voir si l'équipe a digéré la grosse déception des Mondiaux à domicile à Schaffhouse en début d'année, avec un 7e rang inattendu. «Sur le papier, ce résultat semble mauvais, mais on a quand même bien joué à Schaffhouse», affirme Schwaller.

Le skip estime son équipe en bonne forme, ce qui lui ouvre certaines perspectives. «On va donner le maximum et on verra ensuite où cela nous amènera», a-t-il déclaré.

sfy, ats