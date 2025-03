Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, le skip Yannick Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel jouent ensemble pour le CC Genève depuis la saison 2022/23. Ce sera leur troisième participation aux Mondiaux, qui débutent samedi à Moose Jaw, au Canada.

Keystone-SDA ATS

Lors de leur première expérience à ce niveau, en 2023, le quatuor suisse avait obtenu la médaille de bronze derrière l'Ecosse et le Canada. Mais l'an dernier à Schaffhouse, les Helvètes avaient dû se contenter d'une décevante 7e place, loin de leurs attentes. Ils se doivent de faire mieux cette fois.

Dans l'histoire des Mondiaux, les Suisses ont remporté 21 médailles chez les hommes: trois en or, six en argent et douze en bronze. Le dernier titre date de 33 ans.

Bilan de la saison

Il a fallu digérer la déception de l'an passé à Schaffhouse. Aux Européens de Lohja en novembre, les Suisses ont manqué une troisième médaille de suite après l'argent en 2022 et le bronze en 2023. Ils ont été battus par l'Ecosse 10-8 en demi-finale après un end supplémentaire, avant de s'incliner 7-4 dans le match pour le bronze face à la Norvège

Lors de quatre tournois du Grand Chelem, dans lesquels les seize meilleures équipes du classement mondial sont invitées, le CC Genève est arrivé une fois en demi-finale et a perdu à deux reprises lors des quarts. L'équipe figure actuellement au 4e rang mondial.

Soutien de poids

Le staff de la formation du skip Yannick Schwaller a reçu un renfort de poids en la personne du Canadien Glen Howard (62 ans). L'homme dispose d'une grande expérience, avec quatre titres mondiaux à son actif, dont le dernier en 2012. La poursuite de cette collaboration après les championnats du monde reste ouverte, car il y a une option pour une prolongation. Howard veut aider l'équipe à exploiter tout son potentiel, a-t-il dit.

Les favoris

L'Ecosse a la pancarte du grand favori. La formation du skip Bruce Mouat a gagné trois des quatre tournois du Grand Chelem et a décroché l'argent aux Européens. Il faut aussi toujours compter avec la Suède, tenante du titre. Le skip Niklas Edin (39 ans) est le meilleur joueur de l'histoire avec un titre olympique (2022), sept titres mondiaux et autant de médailles d'or européennes.

Le Canada détient le record avec 36 titres lors de 65 Mondiaux. Mais le dernier remonte à huit ans. Le quatuor emmené par le skip Brad Jacobs espère mettre fin à cette attente devant son public.

Modus

Durant le Round Robin, les treize équipes jouent une fois contre toutes les autres. Les Suisses affronteront successivement la Norvège, l'Autriche, les Etats-Unis, le Japon, la Chine, la Suède, l'Ecosse, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, la Tchéquie et la Corée du Sud.

Les deux premiers du Round Robin passent directement en demi-finale. Celles classées aux rangs 3 à 6 déterminent les deux autres qualifiés pour le dernier carré (3e contre 6e, 4e contre 5e).

Qualification pour les JO

Ces Mondiaux servent également de qualification pour les JO 2026 à Milan et Cortina d'Ampezzo. Sept pays peuvent décrocher une place, sachant que l'Italie est automatiquement admise en tant que pays organisateur.

Dans le classement, les championnats du monde 2024 sont aussi pris en compte. Et comme les Suisses n'avaient fini que 7es, le billet pour les JO n'est de loin pas encore en poche. Les deux dernières places seront attribuées en décembre 2025 lors d'un tournoi de qualification.

Moose Jaw

Ce sera la 27e fois que le Canada organisera le tournoi masculin des championnats du monde. Mais c'est une grande première pour Moose Jaw, dans la province du Saskatchewan. En 1983, la ville avait par contre accueilli les Mondiaux dames remportés par... la Suisse! Peut-être que l'histoire se répétera 42 ans plus tard.