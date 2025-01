Après quatre doublés suisses en quatre descentes disputées cet hiver, la superbe série a pris fin samedi à Kitzbühel. Le Fribourgeois Alexis Monney a pris la 2e place de la descente de Kitzbühel derrière le Canadien James Crawford, qui fête son premier succès en Coupe du monde. Très attendu sur la Streif, le patron du ski mondial Marco Odermatt termine seulement à la sixième place.

Alexis Monney a pris la deuxième place à Kitzbühel. Keystone

Keystone-SDA, gma, ats ATS

Champion du monde en titre de Super-G, James Crawford s'est imposé 0''08 devant Alexis Monney en livrant «l'une des meilleures courses de (sa) vie», alors qu'un autre Canadien, Cameron Alexander, complète le podium à 0''22. «Tout était parfait de haut en bas. C'est exactement comme cela qu'on se l'imagine. C'est une grande étape pour moi. C'est une journée magnifique», a déclaré Crawford (27 ans) au micro de la SRF.

Victorieux pour la première fois en descente à Bormio fin décembre, Alexis Monney a longtemps cru pouvoir s’imposer, avant de voir Crawford le devancer. «Mener si longtemps et ne pas gagner, c'est un peu amer. Mais une place sur le podium à Kitzbühel, c'est incroyable. J'aurais signé pour cela dès le début de la saison, a indiqué Monney dans la zone mixte. Je crois que je commence à trouver les clés pour skier vite sur cette piste». En effet, en pleine confiance, le skieur des Paccots a atteint une vitesse de 142,6 km/h sur le schuss final.

Odermatt contient sa frustration

Marco Odermatt, vainqueur du Super-G la veille, n’a en revanche pas réalisé la manche qu’il avait espérée. Avec un engagement total, comme à son habitude, le Nidwaldien a pris tous les risques pour tenter de remplir son grand objectif de la saison. Sans toutefois être transcendant. «Je n'ai pas réussi à skier parfaitement dans tous les passages clés. Dans une course aussi serrée, il manque alors les quelques km/h décisifs», a-t-il relevé.

Très probablement déçu de sa course, «Odi» a toutefois réussi à contenir sa frustration: «Cela ne me contrarie pas, pas autant que l'année dernière. J'ai vu les quatre dixièmes de retard à l'arrivée et j'ai pensé: 'Tipptopp'». Le Nidwaldien a même affiché un grand sourire quand il a découvert le chrono de Monney.

Deux autres Suisses ont pris place dans le top 15. Le Bernois Franjo von Allmen, déjà monté à quatre reprises sur le podium cet hiver dont trois fois en descente, a terminé 9e (à 0’’71). Justin Murisier se classe quant à lui 11e (à 0’’74).

Pour trouver les autres skieurs helvètes, il faut plonger dans les profondeurs du classement. Marco Kohler a fini 33e (à 2''17). Stefan Rogentin, sur le podium en Super-G la veille, se place, lui, 39e (à 2'54). Le Valaisan Arnaud Boisset n'a pas terminé la course.