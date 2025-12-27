Les Suisses ont réussi une superbe performance d'ensemble dans le super-G de Livigno. Mais la victoire leur a échappé, l'Autrichien Marco Schwarz s'imposant pour la première fois dans la discipline en devançant Alexis Monney (2e), Franjo von Allmen (3e) et Marco Odermatt (4e).

Superbe résultat pour Alexis Monney, deuxième.

Keystone-SDA ATS

Le soulagement est de mise pour Alexis Monney, 2e à 0''20 du vainqueur. Le double médaillé des Mondiaux 2025 (bronze en descente, argent en combiné par équipe) a décroché samedi son premier podium de la saison, le sixième au total en Coupe du monde, lui qui affichait jusqu'ici un 9e rang comme meilleur résultat de l'hiver.

Jamais mieux classé que 12e dans les trois premiers super-G disputés dans cet exercice 2025/26, Alexis Monney est enfin parvenu à livrer une manche «propre». Le Fribourgeois a su ne pas prendre trop de risques sur une piste qui accueillait pour la première fois la Coupe du monde de ski alpin.

«Ma partie inférieure était particulièrement bonne. Je suis très satisfait de ma course», a lâché Alexis Monney au micro de SRF. «Mon début de saison n'était pas terrible. Aujourd'hui (red: samedi), je voulais faire une course sans commettre d'erreur majeure et je pense y être parvenu», s'est-il encore réjoui.

Troisième à 0''25 de Marco Schwarz, Franjo von Allmen a quant à lui stoppé l'hémorragie en super-G. Le vainqueur de la deuxième descente de Val Gardena restait en effet sur deux éliminations successives dans la discipline. Le Bernois s'offre son 11e podium sur le Cirque blanc, le quatrième en super-G.

Rageant pour Murisier

Bouté hors du podium pour 0''04, Marco Odermatt a pris tous les risques après avoir commis une faute à mi-parcours, en vain. «J'avais prédit que la course serait serrée (red: le 30e a terminé à 1''17 du vainqueur). Quand on fait des erreurs, on sait que cela ne suffit pas pour être tout devant», a-t-il réagi au micro de SRF.

«La neige a réagi de manière particulière, c'est pourquoi je suis satisfait de ma course», a poursuivi le Nidwaldien, qui manque le top 3 pour la deuxième fois d'affilée après avoir terminé 6e du géant d'Alta Badia. Il tentera de se reprendre le 10 janvier, date de sa prochaine course, le géant d'Adelboden.

Deux autres Helvètes ont fini dans le top 10. Loïc Meillard a obtenu une belle 7e place, à 0''37 de Marco Schwarz, juste devant Stefan Rogentin. Marco Kohler a quant à lui fini 11e avec le dossard 49. Justin Murisier aurait pu compléter ce magnifique tir groupé, mais le Bagnard a connu l'élimination à quelques portes de l'arrivée.

Kriechmayr éliminé

Même s'il a manqué le podium, Marco Odermatt a par ailleurs pris le large au classement de la discipline. Ses deux premiers poursuivants, les Autrichiens Vincent Kriechmayr et Raphael Haaser, ont tous deux connu l'élimination. La frustration était de mise pour Kriechmayr, parti à la faute dans le mur final alors qu'il s'apprêtait à faire mieux que le futur vainqueur...