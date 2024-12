Les fondeurs et fondeuses suisses ont déçu dimanche dans les mass-start de Ruka, disputées sur 20 km et en skating. La 25e place de Nadine Fähndrich constitue leur maigre butin.

Nadine Fähndrich n'aura pas réussi à suivre les meilleures. KEYSTONE

ATS

Nadine Fähndrich a lâché prise avant la mi-course, ne parvenant pas à suivre le tempo dicté par la «revenante» Therese Johaug (4e au final). La Lucernoise a perdu 2'23 sur la gagnante, l'Américaine Jessie Diggins, ses compatriotes Nadja Kälin (37e) et Anja Weber (38e) lâchant quant à elles près de quatre minutes et demie.

Les quatre Suisses en lice chez les hommes se sont classés au-delà de la 45e place, dans une course marquée par un triplé norvégien (Amundsen devant Jenssen et Nyenget). Les spécialistes du sprint Valerio Grond (50e) et Janik Riebli (56e) ont même fait mieux que Cyrill Fähndrich (58e) et Beda Klee (59e).

lemi, ats