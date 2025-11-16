A l'instar des dames la veille, les slalomeurs suisses ont manqué leur affaire dimanche matin dans la première manche du slalom de Levi. Le champion du monde 2025 Loïc Meillard pointe ainsi au 10e rang, à 1''32 du leader provisoire Lucas Pinheiro Braathen.

Le Genevois Tanguy Nef, 5e douze mois plus tôt sur cette même piste, a réalisé le 14e chrono à 1''44. ats

Keystone-SDA ATS

Premier coureur à s'élancer dans ce premier slalom masculin de l'hiver, Loïc Meillard s'est montré bien trop prudent sur un parcours où il s'agissait avant tout de laisser aller les skis. Il a très vite compris qu'il y avait bien mieux à faire, le dossard 3 Timon Haugan le devançant de 83 centièmes.

Et Haugan a signé au final le 3e temps. Porteur du dossard 4, le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a amélioré de 0''49 le chrono de son ex-compatriote. Vainqueur l'an dernier en Laponie, Clément Noël a réussi le 2e temps à 0''41 du Norvégien d'origine, qui vise un sixième succès en Coupe du monde.

Les autres Suisses n'ont pas fait mieux que leur chef de file. Le Genevois Tanguy Nef, 5e en 2024 sur cette même piste, a réalisé le 14e chrono à 1''44. Daniel Yule, 29e, s'est qualifié de justesse pour la deuxième manche (dès 13h), alors que Ramon Zenhäusern (41e), Luca Aerni (53e) et Marc Rochat (54e) ont tous échoué.