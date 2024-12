Comme en sprint individuel la veille, les fondeurs suisses ont déçu lors des 20 km classique de Davos dimanche. Aucun d'entre eux n'a intégré le top 20 dans des courses remportées par les Norvégiens Martin Nyenget et Astrid Oeyre Slind, tant chez les hommes que chez les dames.

Beda Klee a terminé à la 36e place dimanche à Davos. KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

L'ambitieux Beda Klee en particulier a été loin du compte avec sa 36e place, à 3'22 de Nyenget. Jonas Baumann et Jason Rüesch se sont classés devant lui, aux 24e et 31e rangs. Chez les dames, Giuliana Werro a obtenu le meilleur résultat (27e, mais à plus de 5' de la gagnante), Nadine Fähndrich terminant quant à elle 29e.

Déjà vainqueur du 10 km skating à Lillehammer il y a une semaine, Nyenget a fêté son deuxième succès de la saison en Coupe du monde. Le podium a été complété par le Finlandais Iivo Niskanen et le Français Hugo Lapalus. Podium finlandais également chez les dames avec la 2e place de Kerttu Niskanen, Therese Johaug se classant 3e.