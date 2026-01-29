Les Suisses poursuivent leur razzia à Verbier

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe d'Europe Les Suisses poursuivent leur razzia à Verbier

Clara Francey

29.1.2026

Les Suisses ont à nouveau brillé en Coupe d'Europe à Verbier. Après le triplé réussi en super-G trois jours plus tôt, ils ont signé un doublé jeudi lors de la première des deux descentes prévues dans la station valaisanne. Le Zurichois Alessio Miggiano a devancé le Vaudois Gaël Zulauf.

Alessio Miggiano a signé jeudi à Verbier sa troisième victoire en Coupe d'Europe.
Alessio Miggiano a signé jeudi à Verbier sa troisième victoire en Coupe d'Europe.
KEYSTONE
,

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS

29.01.2026, 15:41

29.01.2026, 15:42

Révélé en décembre par sa 5e place en Coupe du monde à Val Gardena, Alessio Miggiano a cueilli jeudi son troisième succès en Coupe d'Europe, le troisième en descente. Il s'est imposé avec 0''30 d'avance sur Gaël Zulauf, déjà 2e en super-G mardi.

Dix autres Suisses ont fini dans les points sur la piste des Attelas jeudi : Livio Hiltbrand (5e), Lenz Hächler (8e), Philipp Kälin (10e), Delio Kunz (12e), Eric Wyler (14e), Josua Mettler (19e), Lars Rösti (20e), Arnaud Boisset (23e), Dominic Ott (26e) et Fabian Spring (30e).

Coupe d’Europe. Un Autrichien prive les skieurs suisses d’un nouveau triplé à Verbier

Coupe d’EuropeUn Autrichien prive les skieurs suisses d’un nouveau triplé à Verbier

Les plus lus

Trump s’en prend à un allié de son parti et reçoit une riposte inattendue
Adeline Blondieau: «Toute notre vie a basculé»
Didier Défago : «Ce week-end doit être un signal fort»
«Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE
Second entraînement annulé et descente dames modifiée
Les Suisses poursuivent leur razzia à Verbier