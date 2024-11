Déjà qualifiées pour les demi-finales des Européens qui auront lieu jeudi soir à Lohja, les Suissesses ont assuré leur première place du round robin. Elles ont écrasé la Hongrie 13-1.

Le skip Yannick Schwaller et ses coéquipiers sont en course pour une place en demi-finale des Européens (archives). KEYSTONE

ATS

Après un coup de quatre, puis deux coups de trois, le CC Aarau a vu son adversaire abandonner la partie après seulement six ends. Silvana Tirinzoni et compagnie auront l'occasion de conclure leur parcours jusqu'ici parfait jeudi matin contre l'Estonie. Ce qui est sûr, c'est qu'elles bénéficieront de l'avantage de la dernière pierre dans les deux matches qu'elles devront encore jouer par la suite.

Les Suisses doivent battre l'Italie

Leurs homologues masculins ont eux dû se contenter d'une victoire et d'une défaite. L'équipe du skip Yannick Schwaller a d'abord logiquement battu les Pays-Bas 8-6 avant de s'incliner 10-5 en soirée face à la Norvège.

Les Suisses comptent désormais cinq victoires et trois défaites. Ils occupent la quatrième place avec l'Allemagne et la Norvège. Pour clore le round robin, un duel décisif les attend jeudi à 13h contre l'Italie, 2e et qui compte une victoire de plus.

ATS