Slalom de Spindleruv Mlyn Les Suissesses bien placées, mais loin derrière l’intouchable Shiffrin

ATS

25.1.2026 - 10:22

Wendy Holdener (2e) et Camille Rast (4e) jouent le podium après la première manche du slalom de Spindleruv Myln. Mais les deux Suissesses sont très loin de Mikaela Shiffrin.

Wendy Holdener est en course pour le podium à Spindleruv Mlyn.
Wendy Holdener est en course pour le podium à Spindleruv Mlyn.
AP

Keystone-SDA

25.01.2026, 10:22

25.01.2026, 13:01

C'est presque un match Etats-Unis - Suisse qui est proposé aux spectateurs. Enfin, match, il faut l'écrire vite tant Mikaela Shiffrin a dominé ce parcours matinal. La dame aux 107 succès en Coupe du monde a repoussé la concurrence à 1''26, un gouffre!

Une concurrence symbolisée par Wendy Holdener qui s'est bien battue sur cette piste. La skieuse d'Unteriberg a fait mieux que Camille Rast, elle aussi plutôt dans le coup visuellement, mais reléguée à 1''66 à égalité avec l'Américaine Paula Moltzan, 2e samedi en géant. Entre ce quatuor, on retrouve l'Allemande Emma Aicher à la 3e place.

Eliane Christen a connu une manche contrastée avec un très bon début et une fin un peu plus délicate pour se poser à la 12e place à 2''50.

Coupable d'une grosse faute sur le haut, Mélanie Meillard pointe au 20e rang à 3''01. Les quatre autres Suissesses n'ont pas réussi à se qualifier. Aline Höpli (34e), Aline Danioth (44e) et Nicole Good (48e) ne verront pas la deuxième manche à 12h15. Idem pour Anuk Brändli, éliminée.

La première manche de Mikaela Shiffrin

