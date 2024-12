Les biathlètes suisses n'ont pas brillé lors du sprint de Coupe du monde au Grand-Bornand vendredi. Lena Häcki-Gross a pris la 33e place d'une course à laquelle trois Suissesses ont dû renoncer.

Lena Häcki-Gross a pris la 33e place du sprint au Grand-Bornand. KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

Amy Baserga et les soeurs Aita et Elisa Gasparin ont en effet dû déclarer forfait pour cause de maladie. Häcki-Gross (33e, 1'23) a perdu du temps en raison de deux fautes au tir debout, tandis que Lea Meier (36e, à 1'28) a été parfaite à la carabine, mais n'a pas été assez rapide sur les skis.

La course a été remportée par la Française Justine Braisaz-Bouchet devant l'Allemande Franziska Preuss (+0'01), leader du classement général, et la Slovène Anamarija Lampic (0'13). Les résultats du sprint ainsi que les écarts sont conservés pour l'ordre de départ de la poursuite (10 km), prévue samedi (14h45).