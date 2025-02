«C'est fou de faire le triplé ici devant le public suisse! C'est vraiment incroyable», a savouré Franjo von Allmen, vainqueur de la descente de Crans-Montana devant Marco Odermatt et Alexis Monney.

Triplé historique des Suisses à Crans-Montana L'impressionnante équipe de Suisse a signé un triplé samedi en descente à Crans-Montana. Le champion du monde Franjo von Allmen a devancé Marco Odermatt et Alexis Monney. Quatrième, l'Autrichien Vincent Kriechmayr a échoué à 0''39 du podium. Trente-huit ans après le quadruplé réalisé par les Helvètes dans la discipline-reine lors des Mondiaux de Crans-Montana, le public présent sur le Haut-Plateau a donc vécu une nouvelle journée de folie. 22.02.2025

Keystone-SDA, luwi, ats ATS

Le Bernois, sacré champion du monde il y a deux semaines, a signé son premier succès dans la discipline reine en Coupe du monde. Cinq podiums, deux titres mondiaux: et dire que le prodige du Simmental ne vit que sa deuxième saison dans l'élite du Cirque blanc...

«Ce n'était pas une course parfaite, il y a clairement deux ou trois petites choses que j'aurais aimé faire différemment, mais je suis très heureux» a-t-il ajouté, fier de pouvoir fêter ce premier bouquet en descente devant son fan-club, qui a fait virevolter les drapeaux noir et blanc siglés «FvA» dans les gradins de l'aire d'arrivée des Barzettes.

Une concurrence saine

Battu pour seulement treize centièmes – concédés sur le haut du parcours, au départ de Bella Lui, où Franjo von Allmen a été de loin le plus rapide – Marco Odermatt a quand même signé une bonne opération en vue du classement de la spécialité. Il conserve 73 points d'avance sur son coéquipier bernois.

«Que Franjo et Alexis, deux jeunes Suisses, soient mes concurrents principaux pour le globe, ça, je n'aurais pas pu l'imaginer en début de saison», a lâché le Nidwaldien, satisfait d'avoir trouvé les réglages adaptés à la «Nationale».

«Les entraînements étaient moyens et sur cette piste plutôt facile, tout devait se passer parfaitement. Mais toute l'équipe a fait du bon boulot pour trouver les lignes les plus rapides», a apprécié «Odi», qui voit d'un bon oeil la concurrence interne dans la lutte pour le globe de descente.

«On va essayer de rester potes jusqu'à la fin de la saison», a plaisanté le triple vainqueur du classement général. «De toute façon, on skie dans les mêmes conditions: mêmes entraîneurs, mêmes plans de course. Chacun essaie d'être le plus rapide mais en bas du parcours on est tous ensemble.»

«Pas dans le même panier»

Alexis Monney vit, un peu comme Franjo von Allmen, une saison de grandes premières. Sa formidable victoire à Bormio en décembre n'avait décidément rien du succès sans lendemain. Quatre podiums en Coupe du monde, deux médailles mondiales: le Fribourgeois confirme course après course qu'il est à sa place dans le top 3 mondial en vitesse.

«Je ne me mets pas encore dans le même panier que les deux de devant», a-t-il toutefois déclaré avec une humilité sincère. «Je ne me concentre pas sur les classements, j'ai surtout envie de m'amuser sur les skis.»

Le skieur des Paccots a quand même réussi un joli coup sur cette piste qui ne convenait pas forcément à ses capacités. «Je suis content parce que l'année passée, je n'aurais jamais pu faire une course comme celle-ci. J'ai trouvé la bonne manière de skier sur ce genre de descente», s'est-il réjoui.

Et pour couronner le tout, Alexis Monney a brillé devant le public romand, qui n'avait plus accueilli la Coupe du monde masculine depuis 2012. «Faire ce triplé ici... C'est vraiment cool pour le sport, pour le ski et pour les fans», a-t-il conclu.