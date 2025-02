Après leurs exploits aux Mondiaux de Saalbach, les skieurs suisses ont pu profiter de quelques jours chez eux avant de remettre l'ouvrage sur le métier ce week-end à Crans-Montana. Découvrez comment Marco Odermatt et Cie ont profité de ce petit break.

Domination hélvétique : le bilan des Mondiaux de Saalbach 18.02.2025

Clara Francey, à Crans-Montana Clara Francey

Avant de renouer avec la compétition ce samedi sur le coup de 10h00 du côté de Crans-Montana avec une descente, avant le super-G dominical, les spécialistes suisses de la vitesse ont pu souffler quelques jours après leurs exploits aux Mondiaux de Saalbach.

A la veille du retour de la Coupe du monde masculine sur le Haut-Plateau, on a donc demandé aux tous frais médaillés Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Alexis Monney et Loïc Meillard comment ils avaient occupé ce petit break. Et si tous s'accordent à dire que celui-ci était bienvenu, chacun en a profité à sa façon.

Double champion du monde (slalom et combiné) et médaillé de bronze de géant Loïc Meillard

«Lundi matin, j'ai eu quelques shootings photos, après j'ai fait huit heures de route pour rentrer à la maison. Ensuite, mardi et mercredi je me suis reposé et j'ai fait des lessives. Ça fait aussi partie du jeu (rires).»

Médaillé de bronze en descente et d'argent en combiné Alexis Monney

«Comme Loïc, j'ai fait mes lessives (rires). Non, plus sérieusement, pour être honnête, je n'ai pas fait grand-chose à part profiter de mon canapé et d'être à la maison.»

Double champion du monde (descente et combiné) Franjo von Allmen

«En fait, je n'ai pas fait grand-chose non plus. A mon retour à Boltigen, j'ai eu le droit à une grande réception, j'en ai donc bien profité après toutes ces émotions intenses. C'était très agréable. Et sinon, j'ai fait des jeux avec ma soeur, je suis allé au sauna et j'ai surtout rechargé mes batteries.»

Champion du monde de super-G Marco Odermatt

«Ces quatre jours à la maison m'ont fait le plus grand bien. Le dimanche, j'ai regardé le slalom, évidemment, et lundi et mardi, j'ai repris l'entraînement. C'était la plus longue pause de cet hiver depuis le Nouvel-An et j'avais besoin de deux jours en salle de muscu pour travailler à nouveau un peu le physique. Plus que me reposer, j'ai donc travaillé.»