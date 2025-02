Les épreuves individuelles de mardi et mercredi seront une nouvelle occasion pour les Suisses de briller aux Mondiaux de Lenzerheide. A l'exception de Lena Häcki-Gross, tous les Suisses ont quelque chose à se faire pardonner devant leur public.

Lena Häcki-Gross se sent « en bonne forme ». KEYSTONE

Vendredi et dimanche, Lena Häcki-Gross a manqué par deux fois d'apporter à la Suisse sa première médaille mondiale en biathlon. Mardi, elle aura une nouvelle chance lors du 15 km individuel. «La forme est bonne, cela me donne confiance», a déclaré l'Obwaldienne après ses deux crève-coeurs, l'air de voir le verre à moitié plein. Elle fera à nouveau partie des outsiders pour une médaille mardi.

Tous les autres Suisses ne peuvent qu'être partiellement, voire pas du tout, satisfaits de la première moitié de ces Mondiaux grisons. Amy Baserga, notamment, qui est montée pour la première fois sur le podium en Coupe du monde en janvier, a complètement raté son sprint et n'a donc même pas pu prendre le départ de la poursuite réservée aux 60 meilleures du sprint. Mais la Schwytzoise de 24 ans, l'une des meilleures tireuses du peloton, espère se racheter lors de l'épreuve individuelle, très chargée en tirs.

Des tireurs hors pair

Les quatre passages au tir (deux en position couchée, deux debout) et des erreurs sanctionnées d'une minute au lieu d'un tour de pénalité coûtant autour des 20 secondes devraient aussi avantager Sebastian Stalder mercredi. Il a tiré parfaitement lors du sprint, mais a été trop lent sur la piste de ski de fond.

Niklas Hartweg, le meilleur Suisse cet hiver, n'a pas non plus été aussi performant qu'espéré avec sa carabine. En raison d'une opération de l'épaule, ce tireur hors pair n'a pu commencer l'entraînement que tardivement cet été. Avec un peu plus de chance, le Schwytzois pourrait aussi obtenir un résultat de premier plan.

Pour les Suisses, à l'exception de Häcki-Gross, il s'agira également d'obtenir l'un des 30 billets pour la course mass start de dimanche.