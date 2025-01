Adelboden ouvre ce week-end le mois des classiques avant les rendez-vous de Wengen et Kitzbühel. Dans la station de l'Oberland, les Suisses feront partie des favoris.

Marco Odermatt espère briller, encore une fois, à Adelboden. ats

Keystone-SDA, pavo, ats ATS

Ce sera la 69e édition des épreuves d'Adelboden, qui ont toujours figuré au programme depuis la création de la Coupe du monde en 1967. Seuls Wengen et Kitzbühel affichent une longévité similaire.

Le programme

En raison de la météo annoncée pour ces prochains jours, les organisateurs ont décidé d'inverser les courses: le slalom aura lieu samedi et le géant, qui est considéré comme le plus dur du calendrier, se déroulera le lendemain. Les horaires sont les mêmes pour les deux disciplines (10h30/13h30).

Les favoris

En géant, Marco Odermatt aura la pancarte, lui qui s'est imposé à Adelboden lors des trois dernières saisons. Après trois éliminations successives, le Nidwaldien a renoué avec la victoire dans sa spécialité en gagnant à Val d'Isère et Alta Badia. Il sera donc l'immense favori dimanche.

En slalom, la hiérarchie est bien plus serrée puisque quatre différents skieurs ont gagné lors des cinq courses de l'hiver entre les virages courts. Loïc Meillard ne fait pas partie des lauréats, mais il est monté à quatre reprises sur le podium et mène le classement de la spécialité. Les Norvégiens seront à surveiller avec le trio composé par Henrik Kristoffersen, Timon Haugan – tous deux vainqueurs cette saison – et Atle Lie McGrath.

Les plus titrés

A Adelboden, personne n'a plus souvent gagné que Marcel Hirscher. L'Autrichien compte neuf succès, dont cinq en slalom (record). En géant, le légendaire Suédois Ingemar Stenmark s'est imposé à cinq reprises. Hirscher suit avec quatre victoires. Odermatt, qui est l'un des six skieurs avec trois succès, pourrait rejoindre le Salzbourgeois.

L'Autriche en force

L'Autriche est le pays qui a le plus gagné à Adelboden, avec un total de 24 victoires, soit 13 en géant et 11 en slalom. C'est dans les deux cas le record.

Le bilan suisse

Marco Odermatt a amélioré le bilan suisse ces derniers hivers, mais le retard sur les Autrichiens reste conséquent. Seuls 13 succès helvétiques ont été enregistrés dans l'Oberland, 11 en géant et 2 seulement en slalom grâce à Marc Berthod en 2007 et Daniel Yule en 2020.

Exploits

Berthod avait réussi un superbe exploit en 2007, s'imposant avec le dossard 60 et remontant de la 27e à la 1re place lors de la deuxième manche du slalom. Un an plus tard, il avait remporté le géant devant son compatriote Daniel Albrecht pour ce qui reste le dernier doublé suisse à Adelboden. Les Helvètes avaient même signé un triplé en 1983 en géant avec Pirmin Zurbriggen devant Max Julen et le Fribourgeois Jacques Lüthy.