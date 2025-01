Albert Popov a marqué l'histoire mercredi soir en remportant le slalom nocturne de Madonna di Campiglio. Ce triomphe exceptionnel est d'autant plus remarquable lorsque l'on connaît le parcours de vie du Bulgare, une histoire qui aurait pu tragiquement s'arrêter à ses 18 ans.

Son plus grand triomphe : Albert Popov a remporté mercredi soir le slalom nocturne de Madonna di Campiglio. KEYSTONE

Jan Arnet/trad Jan Arnet

Quelle performance d'Albert Popov ! Le Bulgare a brillé mercredi lors de la deuxième manche du slalom nocturne de Madonna di Campiglio, se propulsant de la huitième place à la tête du classement. Avec cette victoire sensationnelle, il suit les traces de Peter Popangelov, 45 ans exactement après son triomphe, et devient seulement le deuxième Bulgare à remporter une course de Coupe du monde.

Le fait que le skieur bulgare puisse évoluer à ce niveau relève presque du miracle. Il y a un peu plus de neuf ans, le 17 novembre 2015, Popov, alors âgé de 18 ans, échappait de justesse à un grave accident de voiture dans la vallée de l'Ötztal, au Tyrol.

En route vers le glacier de Rettenbach, la voiture dans laquelle il se trouvait avec son entraîneur Drago Grubelnik et un co-entraîneur a chuté de plus de 250 mètres. Grubelnik a succombé à ses blessures à l'hôpital, tandis que le co-entraîneur a été grièvement blessé.

Popov a miraculeusement survécu, ne souffrant que d'une fracture de la cheville et de légères éraflures. «J'ai appris à voir la vie sous un autre angle», confiera-t-il plus tard dans une interview. De l'accident lui-même, il n'a gardé aucun souvenir.

Un retour marqué par la résilience

Après cette tragédie, Popov n'a repris la compétition qu'un an plus tard, lors d'une course de Coupe du monde à Sölden, près du lieu de l'accident. Bien qu'il ne se soit pas qualifié pour la seconde manche, son ascension ne s'est pas fait attendre.

En janvier 2019, le Bulgare de 1,64 m a fait sensation à Kitzbühel, entrant dans le Top 10 avec un dossard de départ modeste, le numéro 71. Quelques jours plus tard seulement, il a à nouveau impressionné en terminant sixième du slalom nocturne de Schladming.

Popov avait alors dédié ses résultats à son entraîneur disparu : «J'espère que Drago est fier de moi. Il a joué un rôle essentiel dans tout ce que j'ai accompli.» Sa progression s'est poursuivie et, en février 2023, il a décroché son premier podium en Coupe du monde, terminant troisième à Palisades Tahoe.

Une passion née dès l'enfance

Le fait que Popov soit devenu l'un des meilleurs slalomeurs du monde n'étonnera pas ceux qui connaissent son parcours : il est monté sur des skis pour la première fois à l'âge de deux ans déjà. Sa mère et sa sœur étaient elles aussi des skieuses talentueuses. En 2012 et 2013, Popov a remporté le prestigieux tournoi pour enfants «Trofeo Topolino», annonçant déjà son potentiel.

À Madonna di Campiglio, Popov a décroché son premier succès en Coupe du monde, devançant Loïc Meillard. «C'est incroyable. Jusqu'au dernier concurrent, je ne croyais pas à la victoire», a-t-il confié au micro de la SRF. «J'ai pris tous les risques, et j'ai eu de la chance de ne pas commettre d'erreur. J'ai changé de skis avant le deuxième passage, et je pense que c'était la bonne décision. Je suis fier.»

Dès samedi, Popov et les meilleurs slalomeurs seront de retour sur les pistes pour le classique d'Adelboden, avant de s'attaquer aux prestigieuses étapes de Wengen (19 janvier), Kitzbühel (26 janvier) et Schladming (29 janvier). Qui sait, Popov pourrait encore faire vibrer ses fans en janvier.