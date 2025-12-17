L'improbable et violente chute de Wendy Holdener en slalom

Wendy Holdener a chuté dans l'aire d'arrivée lors de la première manche du slalom nocturne de Courchevel mardi et a percuté à grande vitesse les panneaux publicitaires. La Schwytzoise a néanmoins pu défendre ses chances sur le second tracé et a finalement terminé à une solide 7e place.

Slalom de Courchevel : Wendy Holdener chute violemment 17.12.2025

Tobias Benz, Luca Betschart Tobias Benz

La malchance semble coller aux lattes des skieuses suisses depuis le début de l’hiver. Après Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Michelle Gisin, c'est au tour de Wendy Holdener d'être victime d'une impressionnante chute lors du slalom nocturne à Courchevel.

Après avoir franchi la ligne d'arrivée en première manche, la skieuse de 32 ans a perdu le contrôle de ses skis, avant de faire un tonneau et de heurter à grande vitesse les panneaux publicitaires. Heureusement, Holdener ne s'est pas blessée gravement et a pu se remettre sur ses skis. Elle va «plus ou moins bien», a confirmé peu après le commentateur de la «SRF», Men Marugg, se référant aux informations provenant de l'aire d'arrivée. Holdener l'avait quittée auparavant en souffrant.

«J'ai eu beaucoup de chance»

Et malgré sa violente chute, la skieuse d’Unteriberg s’est présentée en deuxième manche, parvenant même à améliorer sa position d'une place pour se hisser au 7e rang final d’une course remportée par Mikaela Shiffrin.

«Je ne réalise pas encore tout à fait. Je suis encore en train de digérer tout ça», a alors déclaré Holdener au micro de la «SRF». «J'ai eu beaucoup de chance. J'ai un peu mal au cou et je sens légèrement mon genou. Mais je ne l'ai pas senti pendant la course. Merci aux kinésithérapeutes qui m'ont remis sur pied.»

Des soins nécessaires après son impressionnante cabriole. «C'était comme des montagnes russes. Parfois, j’avais l'impression que ça allait, mais ce n'était pas le cas. Et ensuite, les larmes revenaient, parce que j’étais encore en train de digérer tout ça», a admis la vice-championne du monde du slalom. «Je n'aurais pas dû faire ce saut périlleux. La préparation pour la deuxième manche a été difficile.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Sur le même thème

Le skieur parfait de Daniel Yule Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le slalomeur valaisan Daniel Yule «construit» son skieur parfait. 13.11.2025