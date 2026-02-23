«Le médecin a sauvé ma jambe de l'amputation»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lindsey Vonn a frôlé le pire «Le médecin a sauvé ma jambe de l'amputation»

ATS

23.2.2026 - 18:03

Victime d'une effroyable chute lors de la descente olympique à Cortina, Lindsey Vonn a remercié son médecin. «Celui qui a sauvé (sa) jambe de l'amputation.»

Keystone-SDA

23.02.2026, 18:03

23.02.2026, 18:12

«Après deux semaines, je suis enfin sortie de l'hôpital, c'est de loin la blessure la plus extrême et douloureuse de ma vie», a affirmé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram la skieuse de 41 ans.

JO 2026 - Les tops et les flops. Du triplé grandiose de Franjo von Allmen au choc Lindsey Vonn

JO 2026 - Les tops et les flopsDu triplé grandiose de Franjo von Allmen au choc Lindsey Vonn

Victime le 8 février à Cortina d'une lourde chute lors de la descente olympique dont elle était l'une des favorites, Vonn a depuis enchaîné les opérations, en Italie puis aux Etats-Unis où elle a été rapatriée.

«En gros, j'ai une fracture complexe du tibia (gauche) mais j'ai aussi fracturé le péroné et le plateau tibial. Tout était en miettes», a expliqué la skieuse en précisant qu'elle avait souffert du syndrome des loges.

Fauteuil roulant

«Quand il y a un trop gros traumatisme dans une partie du corps, le sang reste bloqué et écrase tout le reste, les muscles, les tendons, les nerfs», a-t-elle expliqué avant de remercier le médecin, Tom Hackett, qui l'a opérée.

La gazette des Jeux. Avant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux

La gazette des JeuxAvant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux

«Il a sauvé ma jambe, il a sauvé ma jambe de l'amputation», a insisté Vonn, en expliquant que le médecin avait ouvert sa jambe pour «la laisser respirer».

Enfin sortie de l'hôpital, elle est désormais en fauteuil roulant mais espère pouvoir passer sur les béquilles «dans quelques semaines», pour «au moins deux mois».

«Environ un an»

«Ça va prendre environ un an pour que tous les os se réparent», a-t-elle prévenu.

JO 2026 - Ski alpin. Neuf jours après sa chute, Lindsey Vonn est de retour aux Etats-Unis

JO 2026 - Ski alpinNeuf jours après sa chute, Lindsey Vonn est de retour aux Etats-Unis

La championne olympique 2010 de descente tentait un incroyable pari en visant l'or olympique après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier.

Elle avait fait son retour en compétition l'hiver dernier après presque six années d'absence et faisait figure de grande favorite des JO-2026 avec un impressionnant bilan en Coupe du monde de sept podiums en huit courses, dont deux victoires, avant sa chute à Crans-Montana.

Lindsey Vonn, le portrait

Lindsey Vonn, le portrait

Revenue à 41 ans pour les JO 2026, Lindsey Vonn a défié les pronostics après ses chirurgies du genou. Son retour s’est brisé à Cortina lors de la descente : une chute violente et une fracture du tibia ont mis un terme définitif à sa carrière.

12.02.2026

Les plus lus

«Le médecin a sauvé ma jambe de l'amputation»
L'ex-ministre Peter Mandelson arrêté par la police
Sous les yeux de Roger Federer, Stan Wawrinka s’offre un succès convaincant
Tempête historique: 40 millions de personnes touchées, New York paralysée
Washington dialogue à Genève avec Moscou et Pékin
Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation