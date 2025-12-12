  1. Clients Privés
Descente de St-Moritz Lindsey Vonn en larmes : «Je n'ai jamais cessé de croire en moi»

Nicolas Larchevêque

12.12.2025

Lindsey Vonn, en démonstration vendredi lors de la descente de St-Moritz un an après son retour à la compétition, n'a «jamais cessé de croire» en ses chances de renouer avec la victoire, à 41 ans.

Agence France-Presse

12.12.2025, 14:07

«Ça me rend très heureuse et très enthousiaste, je n'ai jamais cessé de croire en moi», a confié la légende américaine à la RTS, après avoir pulvérisé le record de la gagnante la plus âgée en Coupe du monde de ski alpin. En larmes sur le podium, sept ans et demi après son dernier succès sur le circuit mondial dans la descente d'Are, elle a récolté les fruits d'une saison entière à peaufiner ses réglages techniques et sa forme physique.

Descente de St-Moritz. Éternelle Lindsey Vonn, qui écrit l'histoire à 41 ans !

Descente de St-MoritzÉternelle Lindsey Vonn, qui écrit l’histoire à 41 ans !

«J'ai vraiment travaillé très dur ces 12 derniers mois pour retrouver ce dont je me savais capable, et aujourd'hui je pense l'avoir montré à tout le monde», a-t-elle estimé. Les JO de Milan Cortina (6-22 février 2026) demeurent «évidemment (son) objectif» et «si on attaque de cette manière, alors je pense que je suis bien partie», a souri la native du Minnesota.

Elle s'élancera samedi matin pour la deuxième descente de St Moritz avec le dossard rouge de leader de la spécialité, une distinction qu'elle «n'était pas sûre de revoir dans (sa) carrière». «Je vais tenter de trouver un peu de sommeil cette nuit et me tenir prête pour demain», a-t-elle confié à la chaîne TNT.

Malorie Blanc. «Ça ferme le clapet à tous ceux qui ont eu des doutes»

Malorie Blanc«Ça ferme le clapet à tous ceux qui ont eu des doutes»

Suivra dimanche le super-G, une discipline qui lui a mieux réussi la saison dernière que la descente, elle qui a construit sa victoire de vendredi dans la partie la plus technique après avoir limité les dégâts sur le plat.

Lindsey Vonn gagne à St-Moritz et écrit l'histoire !

Lindsey Vonn gagne à St-Moritz et écrit l'histoire !

L'Américaine devient à 41 ans la plus vieille gagnante en Coupe du monde.

12.12.2025

