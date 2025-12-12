  1. Clients Privés
Malorie Blanc «Lindsey Vonn ferme le clapet à tous ceux qui ont eu des doutes»

Nicolas Larchevêque

12.12.2025

Malorie Blanc n’a pas caché son admiration envers Lindsey Vonn, qui s’est adjugée vendredi la descente de St-Moritz à 41 ans. La Valaisanne de 21 ans a ainsi jugé «inspirant» le parcours de l’illustre skieuse américaine.

Malorie Blanc a signé la meilleure résultat suisse à St-Moritz vendredi.
Malorie Blanc a signé la meilleure résultat suisse à St-Moritz vendredi.
KEYSTONE

Nicolas Larchevêque

12.12.2025, 13:22

12.12.2025, 14:10

Partie avec le dossard no 2 «avec la petite boule au ventre», Malorie Blanc a signé le meilleur résultat helvétique vendredi lors de la première descente de St-Moritz en se classant 13e. La Valaisanne a surtout pu assister au récital de Lindsey Vonn, qui a remporté la course avec près d’une seconde d’avance sur ses concurrentes.

Descente de St-Moritz. Éternelle Lindsey Vonn, qui écrit l’histoire à 41 ans !

Descente de St-MoritzÉternelle Lindsey Vonn, qui écrit l’histoire à 41 ans !

La légende américaine, qui est sortie de sa retraite l’hiver dernier, a ainsi décroché à 41 ans sa 83e victoire en Coupe du monde. Une performance qui a suscité l’admiration de la Suissesse de 21 ans. «Lindsey Vonn apporte quelque chose au ski alpin. C’est une Américaine, elle fait le show. De la voir revenir comme cela, se faire vraiment plaisir à fond, c’est inspirant. Je trouve que ça ferme le clapet à tous ceux qui ont eu des doutes (sur son niveau), c’est excellent», a déclaré Blanc après la course*.

«Ça fait un peu chier quand elle nous lamine»

Pour celle qui est toujours en apprentissage sur le Cirque blanc, Lindsey Vonn peut lui servir d’exemple. «Les Américains ont une mentalité tellement différente de nous, les petits Suisses. On s’en inspire, mais elle fait sa route, je fais la mienne. J’essaie de me concentrer sur ce que je peux faire», a estimé Malorie Blanc. Avant d’ironiser : «C’est impressionnant de la voir, mais ça fait un peu chier quand elle nous lamine. On ne va pas se mentir.»

La jeune skieuse d’Anzère est également consciente des progrès qui lui restent à faire en Coupe du monde. «C’était cool de pouvoir se laisser aller dans les parties techniques. Je suis contente d’avoir pu le montrer. Pour le reste, ça se mettra en place. J’ai le temps», a expliqué «Malo», qui a eu une pensée particulière pour Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Michelle Gisin, toutes blessées. «Je skie aussi un peu pour elles.»

Lourde chute à St-Moritz. Michelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée

Lourde chute à St-MoritzMichelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée

*Propos recueillis en français en zone mixte à St-Moritz par la rédaction alémanique de blue News.

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : la spécialiste de vitesse valaisanne Malorie Blanc «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

