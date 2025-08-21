  1. Clients Privés
Ski alpin «Je t’aime, Erich» - Lindsey Vonn pleure la mort de son mentor

Clara Francey

21.8.2025

Le pionnier du ski tyrolien Erich Sailer, émigré aux États-Unis, est décédé à l’âge de 99 ans. Lindsey Vonn a adressé un hommage émouvant à celui qui fut l’un de ses tout premiers mentors.

Patrick Lämmle

21.08.2025, 20:22

21.08.2025, 20:33

Aux côtés de ses compatriotes Pepi Gramshammer et Anderl Molterer, Sailer avait fondé aux États-Unis des camps d’entraînement pour jeunes skieurs. C’est là que Lindsey Vonn a appris à skier, toute petite. Et la championne de 40 ans a gardé son ancien mentor dans son cœur.

Dans un message émouvant posté sur Instagram, elle écrit : «Erich était plus que mon entraîneur de ski. Plus que l’entraîneur de mon père. Erich faisait partie de ma famille. Mon père le connaît depuis 62 ans, et depuis ma naissance, il a toujours fait partie de ma vie. Sans lui, je ne serais pas la personne ni la skieuse que je suis aujourd’hui.»

Et de conclure : «Je t’aime, Erich. Fais un câlin à ma maman, là-haut, de ma part.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

«Je t’aime, Erich» - Lindsey Vonn pleure la mort de son mentor