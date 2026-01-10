  1. Clients Privés
Descente de Zauchensee Lindsey Vonn triomphe, une Suissesse inattendue étonne

Nicolas Larchevêque

10.1.2026

Lindsey Vonn a remporté samedi la descente de Zauchensee, décrochant ainsi sa 84e victoire en Coupe du monde, la 45e dans la discipline et la deuxième depuis son retour à la compétition en décembre 2024. Côté suisse, l'inattendue Janine Schmitt a fait mieux que sauver les meubles en obtenant une superbe 5e place.

Keystone-ATS

10.01.2026, 12:58

10.01.2026, 13:33

Déjà victorieuse de la première des deux descentes de St-Moritz à la mi-décembre, Lindsey Vonn a survolé les débats. L'Américaine de 41 ans a devancé sa dauphine norvégienne Kajsa Vickhoff Lie de 0''37, après seulement 1'06 d'une course-sprint. Le podium est complété par une autre Américaine, Jacqueline Wiles, qui a perdu 0''48.

Descente de St-MoritzLindsey Vonn en larmes : «Je n'ai jamais cessé de croire en moi»

Lindsey Vonn, qui était revenue aux affaires après cinq ans et demi de pause, a ainsi pris une option sur le globe dans la discipline. Présente sur le podium lors des quatre premières descentes de la saison, elle possède 129 points d'avance sur sa dauphine Emma Aicher (6e samedi). Il reste cinq descentes à disputer cet hiver.

La sensation Janine Schmitt

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Porteuse du dossard 24, Janine Schmitt a créé la sensation en signant le 5e temps, à seulement 0''17 de son premier podium en Coupe du monde. La St-Galloise de 25 ans a néanmoins nettement amélioré son meilleur résultat à ce niveau, qui était jusqu'ici un 17e rang!

Janine Schmitt valide aussi, surtout, son ticket olympique grâce à cette 5e place. Elle est simplement la deuxième spécialiste de vitesse helvétique à assurer sa place aux JO de Milan-Cortina après la Valaisanne Malorie Blanc, deuxième meilleure Suissesse samedi avec un 13e rang.

Corinne Suter hors du top 20

Blessée début décembre à l'entraînement à St-Moritz, Corinne Suter n'a comme on pouvait s'y attendre pas signé d'exploit pour sa première course de la saison. La Schwytzoise, qui n'a décidé de s'aligner qu'une fois la reconnaissance effectuée samedi matin, a terminé en 22e position.

Leader de l'équipe de Suisse de vitesse en l'absence de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter a concédé 1''10 à Lindsey Vonn sur un tracé largement raccourci en raison des chutes de neige qui ont compliqué la préparation de la piste. L'essentiel était pour elle de prendre ses marques à quatre semaines du rendez-vous olympique.

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : la spécialiste de vitesse valaisanne Malorie Blanc «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

