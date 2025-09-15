L'Italien Matteo Franzoso est décédé après une chute à l'entraînement

  1. Clients Privés
Drame en ski alpin Matteo Franzoso est décédé après une chute à l'entraînement

Clara Francey

15.9.2025

Terrible nouvelle : le skieur italien Matteo Franzoso est décédé lundi à Santiago du Chili, un jour seulement avant son 26e anniversaire. Le spécialiste de vitesse transalpin avait été hospitalisé samedi après une lourde chute à l'entraînement.

,

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS

15.09.2025, 21:03

15.09.2025, 21:34

Matteo Franzoso, qui devait souffler ses 26 bougies mardi, avait été placé samedi dernier en coma artificiel en raison d'un grave traumatisme crânien. Mais les médecins n'ont pas pu le sauver.

«C'est une tragédie pour sa famille et pour notre sport», a déclaré Flavio Roda, président de la Fédération italienne de ski (FISI), dans un communiqué. «Une tragédie qui nous ramène à l'état d’esprit que nous avons ressenti il y a un peu moins d'un an, lors du décès de Matilde Lorenzi. Il est absolument essentiel de tout mettre en oeuvre pour que de tels incidents ne se reproduisent plus.»

Le Cirque blanc frappé par un drame. Un espoir du ski italien décède après une chute à l'entraînement

Le Cirque blanc frappé par un drameUn espoir du ski italien décède après une chute à l'entraînement

Dominik Paris et l'équipe italienne de vitesse sont actuellement en camp d'entraînement au Chili dans le domaine de La Parva, à 50 km de la capitale. Le jeune Italien avait pris le départ de 17 courses (descente et super-G) de Coupe du monde. Son meilleur résultat était une 28e place en super-G à Cortina d'Ampezzo en janvier 2023. Il avait également signé un top 30 à Crans-Montana cette année.

