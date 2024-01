Livia Kaiser a pris une très belle 4e place aux Championnats d'Europe à Kaunas. La Zurichoise a explosé son meilleur score de plus de vingt points mais cela n'a pas suffi.

18e l'an dernier sur cette même scène continentale, la Zurichoise de 19 ans a réussi un bond incroyable pour gagner quatorze rangs en l'espace d'une année. C'est notamment sur le plan technique que Kaiser a fait la différence. Sa combinaison triple lutz-triple toeloop lui a rapporté 11,70 points. Et au final elle a cumulé 128,41 points pour exploser son meilleur total qui était jusqu'ici de 111,75 points sur un libre.

Cela n'a toutefois pas suffi pour se hisser sur la boîte où le niveau était plus élevé que l'an dernier. Avec ce score-là, Kaiser aurait décroché l'argent!

Médaillée de bronze l'an dernier, Kimmy Repond n'a pas pu confirmer. La Bâloise de 17 ans a dû se contenter du 7e rang. Blessée en septembre, Kimmy Repond a été perturbée dans sa préparation, même si elle a pu remporter son premier titre national (réd: Kaiser avait terminé 3e).

La victoire est revenue à la Belge Loena Hendrickx, vice-championne du monde en 2022 et vice-championne d'Europe l'an passé. A 24 ans, Hendrickx était mûre pour un titre majeur. Elle a battu la championne d'Europe en titre, la Géorgienne d'origine russe Anastasiia Gubanova et sa compatriote belge Nina Pinzarrone.

En danse, les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri ont été sacrés champions d'Europe pour la deuxième fois consécutive. Ils conservent leur titre en l'absence des champions olympiques français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui ont mis leur carrière en pause pour une deuxième saison de suite.

Le duo italien devance comme l'an dernier les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson, qui ont livré une performance pleine d'humour et d'énergie sur le thème du film «Rocky» (210,82 pts). Le bronze est revenu aux Lituaniens Allison Reed et Saulius Ambrulevicius (203,37) qui ont enflammé le public.

