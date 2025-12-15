  1. Clients Privés
«Ça fait toujours du bien» Loïc Meillard, de retour au premier plan après les doutes

par Lucien Ferreño (Val d'Isère)

15.12.2025 - 09:04

Arrivé à Val d'Isère en panne de résultats, Loïc Meillard repart des Alpes françaises avec un succès en géant et une 2e place en slalom. La saison olympique du skieur d'Hérémence, à nouveau en confiance, est enfin lancée.

Loïc Meillard a enfin lancé sa saison ce week-end à Val d'Isère.
Loïc Meillard a enfin lancé sa saison ce week-end à Val d'Isère.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Lucien Ferreño (Val d'Isère)

15.12.2025, 09:04

15.12.2025, 10:07

Fin mars, Loïc Meillard a conclu sa saison de géant en battant Marco Odermatt lors des finales de la Coupe du monde de Sun Valley. Lors de l'hiver 2024/25, le Valaisan d'origine neuchâteloise a clairement franchi un cap, devenant champion du monde de slalom à Saalbach, se classant dans le top 5 de dix des douze slaloms au programme, et terminant 3e du général, derrière l'intouchable «Odi» et à 40 points de Henrik Kristoffersen.

En quête de solutions avant Val d'Isère

Au niveau physique cependant, ses douleurs au dos, qui l'ont handicapé au début de l'hiver, n'ont pas disparu. Alors qu'on l'annonçait comme un rival de son coéquipier Marco Odermatt pour le général, il est arrivé en Haute-Tarentaise avec une 9e place au géant de Beaver Creek comme meilleur résultat.

Géant de Val d'Isère. Podium 100 % suisse : Meillard, Aerni et Odermatt régalent !

Géant de Val d'IsèrePodium 100 % suisse : Meillard, Aerni et Odermatt régalent !

Vendredi, avant les courses, il avait déclaré toute sa volonté de passer outre ces résultats et de capitaliser sur sa bonne forme du moment: «J'ai fait des kilomètres en slalom et en géant à Thyon, à la maison. Pour l'instant, ce n'est pas le ski espéré, mais c'est le sport.» Le skieur d'Hérémence voulait surtout trouver des solutions. «Beaver Creek, c'était déjà un pas dans la bonne direction, avec des secteurs vraiment corrects. Maintenant, on va essayer de construire là-dessus», avait-il avancé, confiant.

Deux courses de rêves pour se relancer

Meillard l'a prouvé dès la première manche du géant samedi, avec sa 5e place provisoire derrière Odermatt. L'après-midi, le scénario rêvé et tant espéré par les Suisses se réalise: Loïc Meillard remporte le géant devant Luca Aerni et Marco Odermatt. Un nouveau triplé à croix blanche, mais un tournant pour Meillard. «Une 9e place, ça m'est complètement égal pour la confiance. Je veux retrouver les podiums!», avait-il martelé la veille.

Géant de Val d'Isère. Encore un triplé : l’armada suisse dans la continuité de l’an dernier

Géant de Val d'IsèreEncore un triplé : l’armada suisse dans la continuité de l’an dernier

La différence entre la victoire et une place dans le top 30 est parfois fine, comme il l'a indiqué une fois la victoire en poche: «Le premier podium de l'hiver fait toujours du bien, après je sais que j'ai encore du travail à fournir pour performer sur certains parcours.»

Le lendemain, le skieur de 29 ans a encore signé deux manches de haut vol pour terminer 2e du slalom, preuve que la Face de Bellevarde lui convient bien. Au terme des deux courses, il a obtenu 180 points, lui qui n'en comptait que 78 auparavant.

Une préparation estivale tronquée

Pour expliquer cette progression, Julien Vuignier, entraîneur en équipe de Suisse, avance au terme de la compétition que «Loïc a passé des grosses journées d'entraînement à enchaîner les manches avant Val d'Isère. Et ça lui a fait du bien, tout comme d'être à la maison». Pour lui, pas de doute, Loïc Meillard a eu un déclic durant ce week-end à Val-d'Isère: «On sait que quand ça commence à gagner, il y a vraiment un relâchement dans tout le corps. D'un coup, la technique fonctionne et c'est parti.»

Slalom de Val d'Isère. Loïc Meillard à un souffle de la victoire, Matthias Iten marque ses premiers points

Slalom de Val d'IsèreLoïc Meillard à un souffle de la victoire, Matthias Iten marque ses premiers points

Si le champion du monde de slalom n'a pas performé plus tôt, la clé de compréhension réside peut-être dans sa préparation estivale en demi-teinte. «Loïc a peut-être fait dix jours de bon ski, maximum, reconnaît Vuignier. Il n'a pas pu faire de volume, pas pu monter dans les intensités. Cela lui a donc demandé un peu de patience. Et là, d'arriver sur une piste technique, où l'expérience parle aussi, ça l'a aidé.»

Libéré, Loïc Meillard est désormais prêt à enchaîner. «Le week-end prochain, il va falloir retrouver les mêmes sensations à Alta Badia. Il faudra se réadapter pour renouveler mon ski», a-t-il conclu avant de quitter la raquette d'arrivée dimanche.

Archive sur Loïc Meillard

Loïc Meillard : «Aux Jeux, le but est de faire une médaille»

Loïc Meillard : «Aux Jeux, le but est de faire une médaille»

En conférence de presse à Dübendorf, Loïc Meillard s’est livré avant cette saison olympique. Le Valaisan sait qu’il sera attendu en Italie.

01.10.2025

