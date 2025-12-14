Pas de doute, Loïc Meillard est de retour! Le skieur d'Hérémence s'est offert son premier podium de la saison en slalom avec sa deuxième place dimanche. À Val d'Isère, le Zougois Matthias Iten (10e) a également inscrit ses premiers points en Coupe du monde.

Loïc Meillard tout près de la victoire à Val d’Isère. AP

Keystone-SDA ATS

Après une première manche menée de la tête et des épaules, Loïc Meillard est resté imperturbable au moment de refermer le portillon de départ. Sur une Face de Bellevarde qu'il avait domptée en géant samedi, le Valaisan d'origine neuchâteloise a pu exprimer pleinement ses qualités techniques, enchaînant les piquets tels un métronome.

«Une nouvelle belle journée»

Juste avant lui, la dernière cartouche norvégienne Timon Haugan avait ravi la première place à son compatriote Henrik Kristoffersen pour 34 centièmes. Parti avec seulement 5 centièmes d'avance, le champion du monde de slalom 2025 n'a cependant pas réussi le doublé dans les Alpes françaises, échouant à 28 petits centièmes d'Haugan.

«C'est une nouvelle belle journée, un nouveau beau résultat» s'est félicité Meillard face à la presse. «Timon a aussi fait une superbe 2e manche. Il fallait attaquer, il y a eu 2-3 petites imprécisions qui m'ont coûté ces deux dixièmes, mais je suis satisfait du ski que j'ai montré», a indiqué celui qui compte désormais 31 podiums en Coupe du monde.

Matthias Iten détonne

La grande surprise côté suisse est la 10e place de Matthias Iten. Le Zougois de 26 ans n'avait jamais marqué le moindre point en Coupe du monde.

Le dossard 61 a arraché la 30e place de la première manche et a ainsi pleinement profité d'être le premier skieur à emprunter le second tracé. «C'est merveilleux! C'est pour ça qu'on s'entraîne!» a-t-il réagi à chaud.

Interrogé sur ses objectifs, Iten a tenu à calmer les ardeurs. «Je sais que je suis en forme en ce moment, mais j'essaie d'avancer pas à pas, de continuer à faire des points en Coupe d'Europe et de prendre les choses comme elles viennent.»

Yule et Zenhäusern en retrait

Les deux derniers Suisses au départ en 2e manche, Daniel Yule et Ramon Zenhäusern, ont manqué leur affaire. Le skieur de La Fouly a terminé 21e, tandis que le Haut-Valaisan a pris le 25e rang, sur 25 classés.

Après sa manche, Yule n'a pas caché sa frustration. «C'est le skieur qui a péché, et c'est le skieur qui va devoir se remettre d'aplomb pour Alta Badia. Il y a eu quelques bonnes sensations aujourd'hui, mais il a manqué de vitesse de base», a-t-il lâché.

Déception pour Tanguy Nef

Le Vaudois Marc Rochat a quant à lui connu l'élimination en première manche, tout comme Tanguy Nef. Le Genevois a enfourché à quelques portes de l'arrivée, et a remis ses rêves de premier podium en Coupe du monde à plus tard.

Luca Aerni, qui s'est qualifié samedi pour les Jeux olympiques en géant à la faveur de sa 2e place, a également manqué le top 30 en terminant à plus de trois secondes de Meillard.

