Loïc Meillard a terminé au pied du podium du slalom de Wengen dimanche au terme d'une deuxième manche qu'il a qualifié de «mauvaise». Le Norvégien Atle Lie McGrath, vainqueur l'an dernier, a conservé sa couronne devant Lucas Pinheiro Braathen et Henrik Kristoffersen.

Coup double pour McGrath à Wengen ! Le Norvégien remporte le slalom et endosse également le dossard rouge !

Deuxième ex aequo de la première manche, Meillard n'a signé que le 17e temps sur le second tracé, insuffisant pour monter sur la boîte. Le skieur d'Hérémence a finalement concédé 1"30 à McGrath et 0''49 à Kristoffersen, lequel a au passage décroché le 100e podium de sa carrière en Coupe du monde.

«Mauvaise, il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette deuxième manche», a pesté le champion du monde en titre de la discipline, interrogé par la RTS. «Quand on peut se battre pour la gagne, une quatrième place n'est pas un bon résultat. Je n'ai jamais trouvé le rythme, je faisais des erreurs toutes les trois portes», a-t-il regretté, visiblement frustré par sa performance.

McGrath royal

Vainqueur du slalom d'Alta Badia le 22 décembre, Atle Lie McGrath est décidément à l'aise à Wengen, où il s'était déjé imposé l'an dernier. Le Norvégien, qui avait réalisé le meilleur chrono en matinée, a signé la 5e victoire de sa carrière sur le Cirque blanc avec la manière.

Au micro de la FIS, il a expliqué ce qu'il s'est dit au moment de fermer le portillon de départ. «J'ai vu que Lucas (Pinheiro Braathen) avait pris la tête avec une grosse marge et je le connais trop bien pour savoir que quand il skie vite, je dois tout donner. C'était sans doute l'une de mes meilleures 2e manche de ma carrière», a savouré le Scandinave.

Vainqueur du slalom de Wengen pour la deuxième année consécutive, le Norvégien Atle Lie McGrath est revenu au micro de blue Sport sur sa performance. Troisième, Henrik Kristoffersen s'est, lui, confié sur son 100e podium en Coupe du monde.

La folle remontée d'Iten

La belle histoire dans le camp suisse est venue de Matthias Iten. Le Zougois de 26 ans a obtenu le meilleur résultat de sa carrière avec une belle 6e place. Parti avec le dossard 44, il s'est d'abord qualifié sans trembler (23e) avant de faire un bond de 17 rangs en signant le meilleur temps de la deuxième manche.

«Le public m'a encouragé jusqu'à la ligne d'arrivée. J'étais un peu direct mais ça s'est super bien passé», a commenté le slalomeur, qui a obtenu un billet pour les Jeux olympiques avec ce top 6. «Je n'aurais pas imaginé skier à ce niveau au début de la saison. C'est incroyable.»

Leader de la Coupe du monde de slalom, le Français Paco Rassat a quant à lui perdu de précieux points dans la course au globe en enfourchant sur le second tracé. Il cède le dossard rouge à McGrath, qui compte 21 points d'avance sur Pinheiro Braathen. Loïc Meillard est 8e à 140 points.

Nef enfourche

Tanguy Nef n'a de son côté pas pu défendre ses chances lors de la deuxième manche. Après un bon départ, il a enfourché à mi-parcours sur le tracé matinal. Le Genevois, qui s'est classé quatre fois dans le top 10 cette saison, devra encore attendre avant de signer le premier podium de sa carrière en Coupe du monde.

«Il y a eu des bonnes choses, mais aussi cette erreur radicale», a regretté Nef au micro de la RTS. «C'est frustrant, car je me sentais bien. C'est peut-être l'attitude qui était à côté. J'aurais dû sans doute faire un peu plus simple.» Il aura l'occasion de rectifier le tir dimanche prochain lors du slalom de Kitzbühel.