Copper Mountain Loïc Meillard espère enfin se mêler à la lutte pour le podium

ATS

28.11.2025 - 04:01

Les messieurs sont encore à l'honneur vendredi en Coupe du monde à Copper Mountain, où ils doivent disputer leur deuxième géant de la saison. La première manche est prévue à 18h, la deuxième à 21h.

Loïc Meillard vit un début d'hiver compliqué.
Loïc Meillard vit un début d'hiver compliqué.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.11.2025, 04:01

28.11.2025, 07:19

Marco Odermatt est forcément l'homme à battre dans cette discipline. Le Nidwaldien reste sur une victoire en ouverture de l'hiver à Sölden, où il avait renoué avec la victoire en géant après quatre échecs successifs en fin de saison 2024/25.

Géant de Sölden. Impérial, Marco Odermatt lance un signal fort à ses adversaires !

Géant de SöldenImpérial, Marco Odermatt lance un signal fort à ses adversaires !

En difficulté depuis le début de l'hiver, Loïc Meillard espère quant à lui se mêler enfin à la lutte pour le podium dans une discipline technique. Le skieur d'Hérémence avait dû se contenter d'un 14e rang à Sölden, où Marco Schwarz et Atle Lie McGrath avaient complété le podium derrière Odermatt.

