Loïc Meillard et Zoé Chastan sont devenus parents !

Loïc Meillard et sa compagne Zoé Chastan ont annoncé la naissance d'une fille ce mercredi. Le champion olympique de slalom des Jeux olympiques de 2026 est ainsi devenu père pour la première fois.

Keystone-SDA, Rédaction blue Sport ATS

C'est lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina, dont Loïc Meillard était revenu avec trois médailles, que le technicien valaisan et la désormais ex-cheffe de presse de l'équipe masculine de ski alpin avaient annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant.

Quelques semaines après leur mariage, les deux tourtereaux ont donc accueilli une petite fille, comme ils l'ont annoncé ce mercredi 27 mai sur Instagram. «Welcome home little girl» («Bienvenue à la maison petite fille»), ont-ils écrit en légende d'une photo pleine de tendresse.