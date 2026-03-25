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Slalom de Lillehammer Loïc Meillard impérial en 1re manche, McGrath sous pression

Clara Francey

25.3.2026

Loïc Meillard s'est montré impérial lors de la 1re manche du slalom des finales de Coupe du monde à Hafjell. Le champion olympique suisse a largement signé le meilleur chrono.

Keystone-ATS

25.03.2026, 11:18

25.03.2026, 11:44

Le Valaisan d'origine neuchâteloise a devancé Henrik Kristoffersen de 0''67 et Timon Haugan de 0''79. Les deux Norvégiens ont été les seuls à rester dans la même seconde que Meillard, qui a été le plus rapide dans tous les secteurs.

Dans la lutte pour le globe de la spécialité, l'actuel leader norvégien Atle Lie McGrath occupe le 6e rang à 1''65. Ses deux principaux rivaux sont juste devant: Clément Noël est 4e à 1''03 et Lucas Pinheiro Braathen 5e à 1''15. McGrath reste ainsi en position de force puisqu'il compte 41 points d'avance sur le Brésilien et 77 sur le Français.

Le Genevois Tanguy Nef a concédé 2''09 au leader, ce qui lui vaut le 9e rang provisoire. Le Valaisan Daniel Yule (19e) a quant à lui perdu 3''70 sur une piste qui s'est rapidement dégradée. Dernier à s'élancer, le Haut-Valaisan et champion du monde junior Giuliano Fux a été éliminé après avoir enfourché.

Ski alpin. Le Valaisan Giuliano Fux sacré champion du monde juniors de slalom !

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