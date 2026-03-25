Loïc Meillard s'est montré impérial lors de la 1re manche du slalom des finales de Coupe du monde à Hafjell. Le champion olympique suisse a largement signé le meilleur chrono.

Loic Meillard 🇨🇭 sets the pace after the first run in Hafjell!

Henrik Kristoffersen 🇳🇴 (+0.67) and Timon Haugan 🇳🇴 (+0.79) stay within reach as the battle heads into run 2 👀



Everything still open for the Slalom Crystal Globe 🔮 with Clement Noel 🇫🇷 (+1.03), Lucas Pinheiro… pic.twitter.com/yxqNyt6Igg — FIS Alpine (@fisalpine) March 25, 2026

Keystone-ATS Clara Francey

Le Valaisan d'origine neuchâteloise a devancé Henrik Kristoffersen de 0''67 et Timon Haugan de 0''79. Les deux Norvégiens ont été les seuls à rester dans la même seconde que Meillard, qui a été le plus rapide dans tous les secteurs.

Dans la lutte pour le globe de la spécialité, l'actuel leader norvégien Atle Lie McGrath occupe le 6e rang à 1''65. Ses deux principaux rivaux sont juste devant: Clément Noël est 4e à 1''03 et Lucas Pinheiro Braathen 5e à 1''15. McGrath reste ainsi en position de force puisqu'il compte 41 points d'avance sur le Brésilien et 77 sur le Français.

Dopo la prima manche McGrath è 6° e virtualmente la coppa generale sarebbe sua 🔮🇳🇴



Braathen è 5° e mantiene vive le speranze di vittoria 🇧🇷



Brilla Meillard che scia da professore e fa il vuoto e al momento è in testa 🇨🇭#WinterSport #AlpineSkiing #SciAlpino #FISAlpine… pic.twitter.com/Xxro1lJx0y — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 25, 2026

Le Genevois Tanguy Nef a concédé 2''09 au leader, ce qui lui vaut le 9e rang provisoire. Le Valaisan Daniel Yule (19e) a quant à lui perdu 3''70 sur une piste qui s'est rapidement dégradée. Dernier à s'élancer, le Haut-Valaisan et champion du monde junior Giuliano Fux a été éliminé après avoir enfourché.