Loïc Meillard mène la danse, Marco Odermatt marque le pas !

Loïc Meillard a signé le meilleur temps de la première manche du géant nocturne de Schladming mardi. Jamais dans le bon rythme, Marco Odermatt a perdu 0''90 sur son coéquipier.

ATS Nicolas Larchevêque

Vainqueur il y a deux ans du premier géant disputé sous les projecteurs de la Planai, Loïc Meillard a maîtrisé son sujet sur un tracé raccourci en raison des conditions météorologiques (pluie, brouillard). Mais la seconde manche (dès 20h45) s'annonce passionnante, les écarts étant minimes.

Le skieur d'Hérémence, qui vise son premier succès de la saison pour son 200e départ en Coupe du monde, ne compte que 0''11 d'avance sur Alexander Steen Olsen (2e) et 0''24 sur Henrik Kristoffersen (3e). La lutte entre Suisses et Norvégiens dans les disciplines techniques se poursuit donc de plus belle.

Tumler dans le coup, Odermatt pas vraiment

Marco Odermatt, qui reste sur trois succès dans la discipline et s'était imposé l'an dernier à Schladming, a pourtant manqué son affaire. Le Nidwaldien ne pointe qu'au 12e rang, alors que six skieurs ont concédé moins d'une demi-seconde sur Meillard. Il devra livrer une deuxième manche de feu pour se hisser sur le podium.

Thomas Tumler, parti avec le dossard 1, a fait mieux que son chef de file avec une 6e place provisoire (à 0''46 de Meillard). Quatrième Helvète à avoir son ticket pour le géant des Mondiaux en poche, Luca Aerni pointe au 15e rang après 31 passages (à 1''17), lui qui a dû composer avec un brouillard plus dense que les 15 premiers partants.

Fadri Janutin, qui devait signer un top 8 pour être du voyage à Saalbach pour les Mondiaux, s'est quant à lui complètement raté. Le Grison, 51e avec son dossard 27 (à 2''98), ne verra pas la deuxième manche. Livio Simonet (52e), Sandro Zurbrügg (55e) et Lenz Hächler (éliminé) non plus.