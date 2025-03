Marianne Fatton a remporté la médaille d'or du sprint des Championnats du monde de ski alpinisme à Morgins. Il s'agit de sa deuxième médaille à ces Championnats du monde à domicile.

Dans le relais mixte, elle avait décroché le bronze avec le Fribourgeois Robin Bussard. Le sprint est discipline olympique.

La Suisse s'est également distinguée dans la course des hommes. Jon Kistler a remporté le bronze. Arno Lietha et Thomas Bussard ont manqué les médailles aux 4e et 5e places.