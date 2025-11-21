Lourde chute et grosse inquiétude pour Lara Gut-Behrami !

  1. Clients Privés
Carrière terminée ? Lourde chute et inquiétude pour Lara Gut-Behrami

ATS

21.11.2025 - 10:04

Grosse inquiétude autour de Lara-Gut Behrami. La Tessinoise de 34 ans a été victime d'une lourde chute jeudi lors d'un entraînement à Copper Mountain (USA), a annoncé Swiss-Ski. Son genou gauche est touché.

Lara Gut-Behrami a chuté lors d'un entraînement dans le Colorado (archives).
Lara Gut-Behrami a chuté lors d'un entraînement dans le Colorado (archives).
IMAGO/IPA Sport

Keystone-SDA

21.11.2025, 13:41

La fédération suisse de ski a indiqué que la skieuse de Comano allait rentrer «dès que possible» en Suisse pour effectuer des examens médicaux. «La gravité de la blessure ne pourra être évaluée qu'après ces examens», peut-on lire dans le communiqué.

Selon les informations de «Blick», qui n'ont pas été confirmées, la meilleure skieuse suisse de ces dernières années souffrirait d'une déchirure des ligaments croisés et d'une lésion du ménisque. Une commotion cérébrale est également suspectée.

Pour rappel, Lara Gut-Behrami a déjà annoncé sa retraite sportive à la fin de la présente saison. Une grave blessure pourrait donc signifier une fin de carrière prématurée pour la championne olympique du Super-G.

Les ambitions de Lara Gut-Behrami, Camille Rast et Malorie Blanc

Les ambitions de Lara Gut-Behrami, Camille Rast et Malorie Blanc

Les trois skieuses helvétiques font le point avant le début de la saison. Chacune entame cet hiver olympique avec beaucoup d'interrogations, mais aussi avec quelques certitudes.

14.10.2025

Lara Gut-Behrami, c'est qui ?

Lara Gut-Behrami, c'est qui ?

Sensation suisse, Lara Gut-Behrami: du talent pur aux podiums mondiaux, une ascension spectaculaire marquée par passion et persévérance.

15.02.2024

